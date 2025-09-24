Ρεκόρ κρουσμάτων κοκκύτη στην Ελλάδα – Ο υψηλότερος αριθμός την τελευταία 20ετία

- Tags
- ΚΟΚΚΥΤΗΣ
ΠΑΓΝΗ: Συγγενείς εκτελούν χρέη… τραυματιοφορέων
Μεγάλες οι ελλείψεις προσωπικού. Χρέη τραυματιοφορέων αναγκάζονται να εκτελούν συγγενείς...
Χημικά των πλαστικών απειλούν τα παιδιά –...
Τρεις κατηγορίες ουσιών που χρησιμοπούνται στην παραγωγή πλαστικών συνδέονται...
Κύπελλο Ελλάδας: Στην κορυφή με δύσκολη νίκη ο ΟΦΗ στο Ελ Πάσο
Ο ΟΦΗ πήρε δύσκολη νίκη με σκορ 1-0 με...
Νέο “χτύπημα” της ΑΑΔΕ κατά του λαθρεμπορίου ποτών στο Ηράκλειο, τι εντόπισε η Κινητή Ομάδα Ελέγχου – Βίντεο
Οι έρευνες συνεχίζονται για την περαιτέρω εξάρθρωση δικτύων παράνομης...
Έκρηξη σε μεζεδοπωλείο στο Ηράκλειο: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης
Κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια – Είχε αφήσει κατσαρόλα...
“Blue Star Χίος”: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού
Φρικτός ήταν ο θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό. Στη σύλληψη...