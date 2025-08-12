Ρέθυμνο:35η Παγκρήτια Γιορτή Κίτρου στο Γαράζο Μυλοποτάμου

Με ένα λαμπρό τριήμερο εκδηλώσεων ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαράζου γιορτάζει τα 45 χρόνια από την ίδρυση του και την 35η διοργάνωση της Παγκρήτιας Γιορτής Κίτρου.

Ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με ονόματα πρώτης γραμμής όπως η Δέσποινα Βανδή και η Γεωργία Νταγάκη αλλά και με ένα πρωτοποριακό εγχείρημα διασύνδεσης της Πολίτικης Κουζίνας με το κίτρο από την διεθνούς φήμης ΣΕΦ Μαρία Εκμετσίογλου από την Κωνσταντινούπολη, το Γαράζο Μυλοποτάμου συνεχίζει να βάζει την δική του σφραγίδα στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Κρήτης.

Για ακόμα μια χρονιά κύριος στόχος είναι η προβολή της παραδοσιακής καλλιέργειας της κιτριάς και της αξιοποίησης του κρητικού κίτρου που τείνει προς εξαφάνιση.

Παράλληλα, μέσα από την ανάπτυξη σημαντικών πολιτιστικών δράσεων, το Γαράζο και οι άνθρωποι του κάνουν την δική τους πρόταση για το μέλλον του τόπου τους και καλούν όλο τον κόσμο να υποστηρίξει με την παρουσία του και το φετινό φεστιβάλ του χωριού τους.

Η 35η Παγκρήτια Γιορτή Κίτρου θα πραγματοποιηθεί 16, 17 & 18 Αυγούστου 2025. Περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας με ανέκδοτα έργα που άφησε παρακαταθήκη ο σπουδαιότερος Κρητικός Φωτογράφος του 20ου αιώνα, ο αείμνηστος Μιχάλης Νικηφοράκης. Πρόκειται για την τελευταία φωτογράφιση του παραδοσιακού οικισμού Γαράζου από τον Μιχάλη Νικηφοράκη, ο οποίος για 60 χρόνια έκανε αμέτρητες λήψεις με το φακό του στο χωριό που κυριολεκτικά λάτρεψε.

Με την ευκαιρία της Έκθεσης ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαράζου θα τιμήσει την μνήμη του ως ελάχιστο ευχαριστώ για την ανιδιοτελή προσφορά του στο χωριό.

Επίσης για πρώτη φορά θα γίνει διασύνδεση του κίτρου με την πολίτικη κουζίνα. Η διεθνούς φήμης ΣΕΦ Μαρία Εκμετσίογλου έρχεται ειδικά για την γιορτή κίτρου από την Κωνσταντινούπολη. Θα παρουσιάσει πολίτικες συνταγές με κίτρο, κάτι που γίνεται πρώτη φορά ως προς την γαστρονομική παράδοση της Πόλης και της Κρήτης, γεγονός, που καταδεικνύει τις δυνατότητες του προϊόντος.

Η πρώτη μέρα θα ολοκληρωθεί με συναυλία της δημοφιλούς Γεωργίας Νταγάκη που συνδυάζει μοναδικά την Κρητική και την Έντεχνη Ελληνική μουσική.

Την δεύτερη ημέρα, το φεστιβάλ θα μεταφερθεί στην πλατεία του οικισμού Φαράτσι όπου θα παρουσιαστεί θεατρική παράσταση με το έργο του Γιώργη Καράτζη «ΕΜΙΝΕ» από την Θεατρική Σκηνή Ηρακλείου σε σκηνοθεσία Μάνου Μανιά. Το μοναδικό αυτό λογοτεχνικό έργο ανεβαίνει για πρώτη φορά φέτος στο θεατρικό σανίδι.

Η πανηγυρική κορύφωση των εκδηλώσεων θα γίνει την Δευτέρα 18 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του Γαράζου με συναυλία της κορυφαίας ερμηνεύτριας Δέσποινας Βανδή, στην μοναδική συναυλία της για την Κρήτη φέτος.

Την 35η Παγκρήτια Γιορτή Κίτρου στηρίζουν έμπρακτα η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης και ο Δήμος Μυλοποτάμου.

Για ακόμα μια φορά ο Ελληνοαμερικανός Επιχειρηματίας Γεώργιος Ι. Σιγανός από το Φαράτσι τιμά και φέτος ως Μεγάλος – Χρυσός Χορηγός την διοργάνωση.

Την γιορτή κίτρου στηρίζει για ακόμα μια χρονιά το ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου, τα Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, ο Ελληνοαμερικανός Επιχειρηματίας Ιωάννης Στ. Σιγανός, το Leader Κρήτης – Γιώργος Μαρής, η εταιρεία OBSIDIAN TRANSFERS & TOURS – Βασίλης Πατελάρος, Μπύρα ΑΛΦΑ, Klados Security, Ελαιοχρωματισμοί Μιχάλης Αρχοντάκης, Σκεπαστή Αρένα, Νερά ΣΑΜΑΡΙΑ, Μωσαϊκό Café Bistrot, Κρεοπωλείο «Γαλάτιος» – Μανώλης Κρανιωτάκης, Γεωπονική Κρήτης – Ιωάννης Τσικαλάς και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 – ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΑΡΑΖΟΥ

20:00 Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας «Το Γαράζο του Μιχάλη Νικηφοράκη».

20:30 Η ΣΕΦ Μαρία Εκμετσίογλου παρουσιάζει πολίτικες συνταγές με κίτρο.

21:30 Συναυλία με την Γεωργία Νταγάκη.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 – ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΑΡΑΤΣΙ

21:30 Θεατρική Παράσταση Γιώργη Καράτζη «Εμινέ» από την Θεατρική Σκηνή Ηρακλείου – Σκηνοθεσία: Μάνος Μανιάς.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 – ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΑΡΑΖΟΥ

21:30 Συναυλία με την Δέσποινα Βανδή.

ΕΙΣΟΔΟΣ 20 ΕΥΡΩ

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ: 10 ΕΥΡΩ