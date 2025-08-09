Ρέθυμνο:Αύγουστος με last minute κρατήσεις και μεγάλες εκπτώσεις στα ξενοδοχεία

Αύγουστος με last minute κρατήσεις και μεγάλες εκπτώσεις στα ξενοδοχεία

«Αναταράξεις» στον τουρισμό, μετά την χρεοκοπία της Σουηδικής ταξιδιωτικής εταιρίας

Η επόμενη ημέρα για τα ξενοδοχεία του Ρεθύμνου- Eλεγχόμενες, αλλά όχι αμελητέες οι απώλειες

“Αναταράξεις” περιορισμένης έκτασης, φέρνει στον τουρισμό της Δυτικής Κρήτης, η πρόσφατη αιφνίδια χρεοκοπία της Σουηδικής ταξιδιωτικής εταιρίας Mixx Travel, με έδρα το Μάλεμε της Σουηδίας, που είχε δραστηριότητα στην Ελλάδα και την Τουρκία, ενώ δραστηριοποιούνταν ενεργά και στην Δυτική Κρήτη, σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία κατέθεσε αίτηση πτώχευσης στις 31 Ιουλίου, αναστέλλοντας άμεσα όλες τις δραστηριότητές της.

Στη σελίδα της, η εταιρεία ανέφερε: “Η MixxTravel AB κηρύχθηκε σε πτώχευση Θα θέλαμε να ανακοινώσουμε ότι η MixxTravel AB (αριθμός εταιρικής εγγραφής 556771-8621) κηρύχθηκε σε πτώχευση στις 31 Ιουλίου 2025. Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση έπαυσε με άμεση ισχύ.

Λυπούμαστε για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει αυτό στους πελάτες, τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους μας. Οι πελάτες που έχουν κάνει κράτηση ταξιδιών με την MixxTravel καλούνται να επικοινωνήσουν με τη Σουηδική Υπηρεσία Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων στη Σουηδία ή με τη Σουηδική Αρχή Καταναλωτών και Ανταγωνισμού (KKV) στη Φινλανδία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση ταξιδιού και τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης.

Για ερωτήσεις σχετικά με τη σουηδική διαδικασία πτώχευσης, ανατρέξτε στο: Περιφερειακό Δικαστήριο Μάλμε. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας έχετε δείξει όλα αυτά τα χρόνια”.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της Mixx Travel, Εrcan Secilmis, μεταξύ 1.200 και 1.300 άτομα βρίσκονταν όταν ανακοινώθηκε η πτώχευση σε προορισμούς που εξυπηρετούσε η εταιρεία, στο πλαίσιο πακέτων που είχαν αγοραστεί από τη Σουηδία, τη Δανία, τη Νορβηγία και τη Φινλανδία.

Η σουηδική αρχή Kammarkollegiet επιβεβαίωσε τότε ότι η εταιρεία είχε παράσχει εγγυήσεις ύψους 28,4 εκατ. κορωνών, ποσό που εκτιμάται ότι επαρκεί για την κάλυψη της επιστροφής των ταξιδιωτών στις χώρες τους, καθώς και για την αποζημίωση πιθανών απαιτήσεων.

Το “τοπίο” στα ξενοδοχεία του Ρεθύμνου

Η δημοσιοποίηση της πτώχευσης “βρήκε” πολλούς επισκέπτες που ταξίδεψαν μέσω της εταιρίας και στο Ρέθυμνο, οι οποίοι εν μέσω των διακοπών τους, ενημερώθηκαν για το “κανόνι”.

Αυτό και παρά το γεγονός πως είναι ελεγχόμενο το “κενό” που αφήνει στο Ρέθυμνο η εξέλιξη αυτή, όπως τόνισε μιλώντας στην “Κ.Ε” και στο Goodnet.gr ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου Μανώλης Τσακαλάκης, δεν παύει να προκαλεί μια κατάσταση αβεβαιότητας και απώλεια, εν μέσω μιας θερινής περιόδου που κυλά, με κρατήσεις τελευταίας στιγμής και μεγάλες εκπτώσεις.

Όπως εξήγησε ο κ. Τσακαλάκης, η εταιρία δραστηριοποιούνταν στη Δυτική Κρήτη, περισσότερο στα Χανιά αλλά και στο Ρέθυμνο με κρατήσεις οι οποίες αποτελούσαν ένα μικρό ποσοστό του τουρισμού του Ρεθύμνου, όχι όμως αμελητέο.

Ο ίδιος σημείωσε πως σήμερα το τοπίο που διαμορφώνεται στα ξενοδοχεία που φιλοξενούσαν επισκέπτες μέσω της ταξιδιωτικής εταιρίας, εστιάζει σε τρεις άξονες. Εκείνους που βρίσκονταν στον προορισμό όταν ανακοινώθηκε η χρεοκοπία, συνεπώς θα καλυφθούν από την ταξιδιωτική τους ασφάλεια.

Επιπλέον εκείνους που είχαν ολοκληρώσει τις διακοπές τους, αλλά η εταιρία δεν είχε προλάβει να καταβάλλει ακόμη τις πληρωμές στους ξενοδόχους καθώς και όσους είχαν κλείσει πακέτα, ωστόσο δεν είχαν έρθει ακόμη για τις διακοπές τους.

Όπως εξήγησε ο κ. Τσακαλάκης περιγράφοντας την επόμενη ημέρα μετά την πτώχευση της εταιρίας και τι σηματοδοτεί για ξενοδοχεία και επισκέπτες: “Όσοι ήταν εδώ και τους πέτυχε η χρεοκοπία της εταιρίας, έχουν κάλυψη από την ταξιδιωτική τους ασφάλεια, όπως και οι περισσότεροι Σκανδιναβοί.

Επομένως, οι ξενοδόχοι θα πληρωθούν από την ασφαλιστική εταιρία. Όσοι δεν είχαν ασφαλιστική κάλυψη θα πρέπει να κλείσουν ξανά το πακέτο διακοπών τους και να πληρώσουν εκ νέου. Από εκεί θα υπάρξουν απώλειες. Σε ό,τι αφορά τους πελάτες που ήρθαν, έκαναν διακοπές και έφυγαν και η εταιρία δεν είχε χρέος προς τα ξενοδοχεία, αυτό δεν καλύπτεται από την ασφάλεια. Εκεί θα υπάρξει απώλεια για τα ξενοδοχεία, όχι όμως μεγάλης έκτασης”.

Οι απώλειες

Οι όποιες απώλειες θα έρθουν, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Τσακαλάκης από τους πελάτες της εταιρίας που θα κληθούν να πληρώσουν εκ νέου και να κλείσουν ένα πακέτο διακοπών, αλλά και από τα χρέη της εταιρίας προς τα ξενοδοχεία για παλαιότερες κρατήσεις.

Στα ξενοδοχεία του Ρεθύμνου, οι απώλειες είναι διαχειρίσιμες σημείωσε, παρόλα αυτά ο τουρισμός “χάνει” ένα μερίδιο του τουρισμού που ειδικότερα στην παρούσα συγκυρία, δεν έχει περιθώριο να χάσει.

Όπως όλα δείχνουν πάντως για την επόμενη σεζόν δεν υπάρχει ανησυχία αφού όσοι θα ταξίδευσαν μέσω της Σουηδικής εταιρίας, θα απορροφηθούν από άλλα τουριστικά πρακτορεία.

Ένας… διαφορετικός τουριστικός Αύγουστος

Όλα τα παραπάνω εν μέσω ενός τουριστικού Αυγούστου που φέτος δεν θυμίζει παλαιότερες εποχές, αφού οι πληρότητες στα ξενοδοχεία κυμαίνονται στο 75%-80% με κρατήσεις που στην πλειοψηφία τους είναι της τελευταίας στιγμής και με υψηλό ποσοστό εκπτώσεων.

Όπως εξήγησε ο κ. Τσακαλάκης: "κάθε πελάτης που χάνεται από το κάδρο είναι πρόβλημα. Ήταν ένας παίκτης, ερχόταν στα Χανιά και ναύλωνε ολόκληρο αεροπλάνο. Δυστυχώς κατέρρευσε χωρίς να δώσει και ουσιαστικές εξηγήσεις. Είμαστε στο 75%-80% σε πληρότητες που είναι μικρό ποσοστό για την περίοδο του Αυγούστου, ευελπιστούμε ΄όμως να φτάσει το 90% έως τα τέλη του μήνα. Με απώλειες φυσικά, γιατί στο σύνολό τους οι κρατήσεις είναι last minute και με μεγάλες εκπτώσεις