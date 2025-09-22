Ρέθυμνο:Διήμερες εκδηλώσεις αφιερωμένες στην Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Ο Δήμος Ρεθύμνης, μέσω του Τμήματος Τουρισμού, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ξενοδόχων του Νομού Ρεθύμνης και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού που έχει καθιερωθεί και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου διοργανώνει διήμερες εκδηλώσεις με κεντρικό θέμα «Τουρισμός και Βιώσιμη Μεταμόρφωση».

Στόχο των εκδηλώσεων αποτελεί η προβολή της πλούσιας πολιτιστικής και γαστρονομικής παράδοσης όπως επίσης και της ξεχωριστής φιλοξενίας που προσφέρει το Ρέθυμνο στους επισκέπτες του.

Παράλληλα ο Δήμος Ρεθύμνης τηρώντας την παράδοση, θα βραβεύσει τους επισκέπτες οι οποίοι επανειλημμένα επιλέγουν το Ρέθυμνο ως τον τόπο των διακοπών τους.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων των δυο ημερών έχει ως εξής:

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:00 – 22:30

Χώρος: Αδελιανός Κάμπος

• Μουσικό πρόγραμμα με το συγκρότημα του Λευτέρη Τζαγκαράκη.

• Προσφορά παραδοσιακών εδεσμάτων.

• Συμμετοχή του Χορευτικού Συλλόγου «ΑΡΚΑΔΙ».

Είσοδος ελεύθερη

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025 (πρωί)

• Το Σωματείο Ξεναγών προσφέρει θεματική ξενάγηση στους τιμώμενους επαναλαμβανόμενους επισκέπτες με τίτλο «In the footsteps of the renowned Greek author Pantelis Prevelakis, based on his novel “The Tale of a Town» ( «Στα βήματα του διάσημου Έλληνα συγγραφέα Παντελή Πρεβελάκη, βασισμένα στο μυθιστόρημά του «Το Χρονικό μιας Πολιτείας».

• Μετά το πέρας της ξενάγησης, στο Queen’s Room, ο Σύλλογος Εστίασης και Αναψυχής Ρεθύμνου θα προσφέρει τοπικά εδέσματα και θα παρουσιάσει βίντεο αφιερωμένο στη γαστρονομική παράδοση του Ρεθύμνου.

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025 (βράδυ) | Ξενοδοχείο Bio Suites

• Κλειστή εκδήλωση – Βράβευση επαναλαμβανόμενων επισκεπτών με την απονομή των τιμητικών βραβείων «Φιλία».

Αναφερόμενος στις εκδηλώσεις, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Ρεθύμνης, Κωνσταντίνος Γασπαράκης τόνισε τα εξής:

«Ο τουρισμός δεν είναι μόνο οικονομική δραστηριότητα, αλλά αποτελεί γέφυρα πολιτισμού, βιώσιμης ανάπτυξης και ανθρώπινης σύνδεσης. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, ο Δήμος Ρεθύμνης τιμά τους επισκέπτες που μας εμπιστεύονται ξανά και ξανά, αλλά και όλους εκείνους οι οποίοι συμβάλλουν στην ανάδειξη του τόπου μας ως προορισμού με σεβασμό στην παράδοση και το περιβάλλον. Στόχος μας είναι η βιώσιμη μεταμόρφωση του Ρεθύμνου σε έναν τόπο που θα συνεχίσει να συνδυάζει την αυθεντικότητα με την ποιότητα και τη φιλοξενία».