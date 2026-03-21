Ρέθυμνο: «Έφυγε» ένας άνθρωπος της προσφοράς – Οδύνη για τον Καστριότ Ματρίζι

Βαθιά θλίψη στο Ρέθυμνο για τον 45χρονο πατέρα δύο παιδιών που χάθηκε σε τροχαίο, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό στην κοινωνία και τον χώρο των εργαζομένων

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο Ρέθυμνο η τραγική απώλεια του Καστριότ Ματρίζι, ενός ανθρώπου που δεν ήταν απλώς ένας εργαζόμενος, αλλά μια ζωντανή παρουσία προσφοράς, αλληλεγγύης και αγώνα μέσα στην τοπική κοινωνία.

Ο 45χρονος, πατέρας δύο παιδιών, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του, φίλους, συναδέλφους και ολόκληρη την αλβανική κοινότητα του Ρεθύμνου. Η είδηση του θανάτου του έγινε ακόμη πιο σκληρή, καθώς μόλις μία ημέρα πριν είχε αποχαιρετήσει τον γιο του που ξεκινούσε τη στρατιωτική του θητεία, με περηφάνια και πατρική αγάπη.

Ο Καστριότ Ματρίζι είχε ζήσει και εργαστεί για περισσότερες από τρεις δεκαετίες στην Κρήτη, χτίζοντας μια ζωή βασισμένη στην αξιοπρέπεια και την εργατικότητα. Ήταν ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας και της αλβανικής κοινότητας, πάντα παρών όπου υπήρχε ανάγκη, έτοιμος να προσφέρει βοήθεια, στήριξη και έναν καλό λόγο.

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Ρεθύμνου, στο οποίο ήταν μέλος και ενεργός εκπρόσωπος, τον αποχαιρετά με λόγια που αποτυπώνουν το ήθος και τη στάση ζωής του, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που στάθηκε μπροστά στους αγώνες και δίπλα στους συναδέλφους, με δύναμη και καθαρή φωνή για το δίκιο του εργάτη.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, όχι μόνο στον χώρο των εργαζομένων, αλλά και σε όλους όσοι τον γνώρισαν. Ένας άνθρωπος που έγινε κομμάτι της καθημερινότητας και της ιστορίας της κοινότητας, φεύγει πρόωρα, αφήνοντας πίσω του μνήμες, αγάπη και βαθιά συγκίνηση.

Συλλυπητήρια μηνύματα καταφθάνουν από κάθε πλευρά, με κοινό παρονομαστή την αναγνώριση της καλοσύνης, της γενναιοδωρίας και της ανθρώπινης παρουσίας του.

Η μνήμη του, το χαμόγελό του και η μεγάλη του καρδιά θα παραμείνουν ζωντανά σε όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

Συνδικάτο Οικοδόμων Ρεθύμνου,

«Συνάδελφοι! Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον συνάδελφο Kastriot Matrizi, μέλος του Συνδικάτου μας, που χάθηκε σήμερα το πρωί, άδικα σε τροχαίο δυστύχημα. Ο συνάδελφος υπήρξε αντιπρόσωπος του Συνδικάτου οικοδόμων στο συνέδριο του εργατικού κέντρου.

Ήταν ένας άνθρωπος που στάθηκε πάντα μπροστά στους αγώνες, δίπλα στους συναδέλφους, με ήθος, δύναμη και καθαρή φωνή για το δίκιο του εργάτη. Η απώλεια του αφήνει μεγάλο κενό, όχι μόνο στο Συνδικάτο αλλά και σε όλους εμάς που τον γνωρίσαμε και πορευτήκαμε μαζί του.

Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους φίλους του, και στην Αλβανική κοινότητα Ρεθύμνου που ήταν μέλος. Δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε τον αγώνα που και εκείνος υπηρέτησε, για δουλειά με δικαιώματα, ασφάλεια και αξιοπρέπεια.

Δεν θα τον ξεχάσουμε.

Καλό σου ταξίδι συνάδελφε και φίλε,

Η Διοίκηση».

Ανάρτηση από την Κοινότητα Αλβανών Ρεθύμνου (στη σελίδα στο Facebook):

Έφυγε από τη ζωή με τραγικό τρόπο ο φίλος, ο σύντροφος και αδελφός μας, Καστριότ Ματρίζι, από τη Λέζα, σε ηλικία 45 ετών (25 Δεκεμβρίου 1980).

Ένας καλός άνθρωπος, μια μεγάλη ψυχή, ένας αφοσιωμένος πατέρας δύο παιδιών, ένας φίλος που ήξερε να προσφέρει μόνο καλοσύνη. Η πιο πικρή ειρωνεία της μοίρας είναι πως μόλις χθες αποχαιρέτησε τον γιο του που έφευγε για να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία, με περηφάνια και πατρική αγάπη… ενώ σήμερα η οικογένεια, οι φίλοι και ολόκληρη η κοινότητα, εμείς οι φίλοι του, μεταφέρουμε αυτή τη θλιβερή είδηση.

Ο Καστριότ έζησε και εργάστηκε για περισσότερα από 30 χρόνια στην Κρήτη, αποτελώντας όχι μόνο έναν τίμιο μετανάστη, αλλά και μία από τις πιο ενεργές και αφοσιωμένες φωνές της αλβανικής κοινότητας στο Ρέθυμνο. Ήταν πάντα εκεί όπου υπήρχε ανάγκη για βοήθεια, εκεί όπου χρειαζόταν ένας καλός λόγος, ένα χέρι που απλώνεται, μια καρδιά που κατανοεί.

Ο πρόωρος χαμός του σε τροχαίο δυστύχημα στο Ρέθυμνο άφησε ένα τεράστιο κενό στις καρδιές όλων όσοι τον γνώρισαν. Σήμερα δεν θρηνούμε μόνο έναν χαμένο φίλο, αλλά έναν άνθρωπο που είχε γίνει κομμάτι της ζωής μας, κομμάτι της ιστορίας της κοινότητάς μας.

Τα λόγια μοιάζουν φτωχά για να περιγράψουν τη μεγάλη θλίψη που νιώθουμε.

Ένα είναι βέβαιο: η μνήμη του, το χαμόγελό του και η μεγάλη του καρδιά θα ζουν για πάντα ανάμεσά μας.

Ας αναπαυθεί εν ειρήνη, Καστριότ Ματρίζι.

Δύναμη και κουράγιο στην οικογένειά του για να αντέξει αυτόν τον βαρύ πόνο.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους φίλους, στους συγγενείς και σε ολόκληρη την αλβανική κοινότητα.

Σήμερα είμαστε όλοι πιο θλιμμένοι από ποτέ… αλλά και πιο πλούσιοι που είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε έναν τόσο καλό φίλο όπως ο Καστριότ.

Καλό σου ταξίδι φίλε. Καλό δρόμο στην αιωνιότητα. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, φίλε, σύντροφε και αδελφέ. Ο πόνος για την απώλειά σου έχει το βάρος ενός βουνού.