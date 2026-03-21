Τοποθέτηση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης σχετικά με τη διαχείριση υδάτων στον ταμιευτήρα Αποσελέμη τις τελευταίες ώρες

Με αφορμή αναφορές και δημόσιες τοποθετήσεις των τελευταίων ωρών σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων που καταλήγουν στον ταμιευτήρα του Φράγματος Αποσελέμη, κρίνεται σκόπιμο να δοθούν διευκρινίσεις στη βάση τεχνικών δεδομένων και επιχειρησιακών αποφάσεων που λαμβάνονται με αποκλειστικό γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Καταρχάς, σε συνέχεια των ζητημάτων που καταγράφηκαν κατά το προηγούμενο έτος στην εγκατάσταση και λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο διανύει ήδη το 11ο έτος λειτουργίας του, κρίθηκε αναγκαία η ακόμη πιο αυστηρή και συστηματική εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας που έχουν τεθεί από τον κατασκευαστή. Η προσέγγιση αυτή ενισχύει περαιτέρω το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας, διασφαλίζοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τόσο την ακεραιότητα του εξοπλισμού όσο και τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του έργου.

Σε συνθήκες έντονων πλημμυρικών φαινομένων έχει τεκμηριωθεί ότι η παροχετευτικότητα της σήραγγας δεν επηρεάζει ουσιαστικά τη μέγιστη στάθμη των υδάτων. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και σε περίπτωση αύξησης της παροχής, η στάθμη θα διαμορφωνόταν σε επίπεδα που θα οδηγούσαν σε υπερχείλιση προς τον Χώνο. Σε τεχνικό επίπεδο, οι συνήθεις ταχύτητες ροής εντός της σήραγγας, αντιστοιχούν σε παροχές της τάξης των 31.680 έως 38.000 κυβικών μέτρων ανά ώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, και με βάσει τα παραπάνω, έχει ληφθεί απόφαση η λειτουργία της σήραγγας να διατηρείται σε παροχές χαμηλότερες των 34.000 κυβικών μέτρων ανά ώρα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εγχειριδίου λειτουργίας. Η επιλογή αυτή διασφαλίζει την προστασία κρίσιμων υποδομών και τη μακροχρόνια αξιοπιστία του έργου, χωρίς να μεταβάλλει ουσιωδώς τη συνολική συμπεριφορά του συστήματος σε περιπτώσεις ακραίων υδρολογικών φαινομένων.

Παράλληλα, το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης, με τη συνδυασμένη λειτουργία της σήραγγας και των καταβοθρών στον Χώνο είναι σχεδιασμένο να επιτυγχάνει ταχεία απορροή των υδάτων και αποτροπή φαινομένων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο το Οροπέδιο Λασιθίου. Σημειώνεται ότι μέρος των υδάτων που διοχετεύονται μέσω αυτών, επανεισέρχεται στον υδρολογικό κύκλο και καταλήγει εκ νέου στον ταμιευτήρα.

Παράλληλα, σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου και τους τοπικούς φορείς διαχείρισης υδάτων, και με γνώμονα την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, αποφασίστηκε η αξιοποίηση πλεοναζουσών ποσοτήτων για την ενίσχυση της λιμνοδεξαμενής Αγίου Γεωργίου, συμβάλλοντας στην κάλυψη αρδευτικών αναγκών της περιοχής.

Η συνολική διαχείριση των υδάτινων πόρων στηρίζεται σε τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα, επιχειρησιακή εμπειρία και σαφώς καθορισμένα πρωτόκολλα ασφαλείας. Σε περιόδους έντονων καιρικών φαινομένων και αυξημένων απαιτήσεων, η δημόσια τοποθέτηση οφείλει να χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα και γνώση του αντικειμένου. Δηλώσεις που στερούνται τεχνικής τεκμηρίωσης και καλλιεργούν λανθασμένες εντυπώσεις, όχι μόνο δεν συμβάλλουν στην κατανόηση της πραγματικής κατάστασης, αλλά δημιουργούν αδικαιολόγητη ανησυχία στην κοινωνία.

Η διαχείριση κρίσιμων υποδομών και φυσικών πόρων δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο εύκολων εντυπώσεων ή πολιτικής εκμετάλλευσης. Αντιθέτως, απαιτεί σοβαρότητα, συνεργασία και σεβασμό στα πραγματικά δεδομένα, με κοινό στόχο την προστασία των πολιτών και τη βιώσιμη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.