Ρέθυμνο:Ένταξη πράξης χρηματοδότησης του έργου ανακαίνιση κτιρίου άρσης βαρών «ΑΡΚΑΔΙ» του Δήμου Ρεθύμνης από το Υπουργείο Εσωτερικών

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεόδωρου Λιβάνιου εντάχθηκε το έργο «Ανακαίνιση κτιρίου άρσης βαρών «ΑΡΚΑΔΙ» του Δήμου Ρεθύμνης» στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025».

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη σε ένα δίκαιο αίτημα του Δήμου Ρεθύμνης, για το οποίο ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικά προς τον Υπουργό κ. Λιβάνιο, ο οποίος κατανόησε την σημαντικότητα του έργου, προβαίνοντας στην πράξη χρηματοδότησης του.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 250.000 ευρώ και για την υλοποίηση του το Υπουργείο Εσωτερικών θα διαθέσει 200.000 ευρώ και ο Δήμος Ρεθύμνης 50.000 ευρώ.

Οι εργασίες που προβλέπονται, αποσκοπούν στην πλήρη ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου κτιρίου άρσης βαρών “ΑΡΚΑΔΙ”, με στόχο τη λειτουργική, αισθητική και ενεργειακή του αναβάθμιση, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες άθλησης και ασφάλειας των χρηστών.

Η σχετική μελέτη που θα εφαρμοστεί, περιλαμβάνει εργασίες επισκευής του φέροντος οργανισμού, αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση κελύφους, αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων φωτισμού, θέρμανσης, ψύξης και εξαερισμού, κατασκευή αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής, καθώς και την προμήθεια βασικού αθλητικού εξοπλισμού.

Επιπλέον, προβλέπεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για ασφαλή και άνετη πρόσβαση, καθώς και η εξασφάλιση προσβασιμότητας για ΑμεΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Η ανακαίνιση της υποδομής αποτελεί συνέχεια της όλης προσπάθειας που καταβάλει η Δημοτική Αρχή για την λειτουργική και αισθητική αναβάθμισης του δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής του δυτικού μετώπου της παλιάς πόλης και γενικότερα στην αναζωογόνηση της Σοχώρας μέσα από τα έργα ανάπλασης και εξωραϊσμού που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια και συνεχίζονται απρόσκοπτα.