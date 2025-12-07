Ιστορικό Καφέ “Κήπος”: Οι Εκδόσεις Δίαπλους προσκαλούν τους μικρούς μας φίλους και το κοινό της πόλης στην παρουσίαση του νέου παιδικού βιβλίου της Ανθής Βαφειάδη με τίτλο «Φτάνει που είσαι δίπλα μου».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στις 19:00, στο ιστορικό Café “Κήπος” στον Δημοτικό Κήπο Χανίων.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει ο γνωστός ηθοποιός Γρηγόρης Βαλτινός, προσφέροντας μια ιδιαίτερη και ζεστή εμπειρία στους μικρούς και μεγάλους παρευρισκόμενους.
Το βιβλίο, με εικονογράφηση της Έφης Κοκκινάκη, πραγματεύεται την αξία της συντροφικότητας, της αγάπης και της παρουσίας των σημαντικών ανθρώπων στη ζωή μας. Μια τρυφερή ιστορία που απευθύνεται στα παιδιά αλλά και σε όσους αισθάνονται ακόμη παιδιά.