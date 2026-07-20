ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο: Η ανακοίνωση της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ για την τραγική υποστελέχωση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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«Το ΔΣ της ΕΓΕΣΥΡ καταγγέλλει κατηγορηματικά την τραγική υποστελέχωση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου Ρεθύμνου που έχει σαν αποτέλεσμα να παραβιάζεται κάθε κανόνας ασφαλούς λειτουργίας για τις ΜΕΘ και να οδηγείται σε εργασιακή εξουθένωση το προσωπικό της.

Η ΜΕΘ του Νοσοκομείου Ρεθύμνου λειτουργεί με 7 κλίνες, ενώ στην περίοδο COVID λειτούργησε και με 9 κλίνες χωρίς καμία επιπλέον ενίσχυση του προσωπικού της.

Μετά τη συνταξιοδότηση ενός γιατρού πριν δύο χρόνια, η ΜΕΘ λειτουργεί με 4 ειδικευμένους γιατρούς και με 6 εφημερίες ανά μήνα από ιδιώτη εντατικολόγο, ενώ το οργανόγραμμα και η ασφαλής λειτουργία της προβλέπει 7 θέσεις μόνιμων ειδικευμένων γιατρών. Από μηνός προέκυψε και αναρρωτική άδεια για τουλάχιστο ένα έτος ειδικευμένης γιατρού, που σημαίνει ότι η Μονάδα λειτουργεί πλέον με 3 γιατρούς και έναν ιδιώτη (μόνο για εφημερίες).

Ενώ υπήρχαν ήδη 3 κενές οργανικές θέσεις, ΚΑΜΙΑ προκήρυξη δεν έγινε τα τελευταία χρόνια για την κάλυψή τους.

Επιπλέον οι 3 θέσεις εξειδικευόμενων που διαθέτει η ΜΕΘ είναι κενές και δεν διαθέτει κανένα ειδικευόμενο γιατρό, ενώ είναι υποστελεχωμένη και σε νοσηλευτικό προσωπικό.

Η λειτουργία 7 κλινών με το υπάρχον προσωπικό (3 γιατρούς) είναι επισφαλής και παράνομη βάσει πρωτοκόλλου λειτουργίας ΜΕΘ (απόφαση ΚΕΣΥ). Οδηγεί σε ακραία πίεση, ψυχική και σωματική εξάντληση των συναδέλφων που δεν προβλέπεται να πάρουν ούτε λίγες μέρες άδεια το καλοκαίρι, για να την κρατήσουν σε λειτουργία.

Η κατάσταση έχει ήδη κοινοποιηθεί στη Διοίκηση από το Δ/ντή της ΜΕΘ χωρίς καμία απάντηση ως τώρα.

Απαιτούμε:

– Άμεσα και με κατεπείγουσες διαδικασίες να ενισχυθεί το προσωπικό της ΜΕΘ και να εξασφαλιστεί η λειτουργία της χωρίς κίνδυνο για το προσωπικό και τους νοσηλευόμενους ασθενείς.

-Ανοιχτή προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της ΜΕΘ και όλων των κλινικών-τμημάτων του Νοσοκομείου».

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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