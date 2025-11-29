Ρέθυμνο:Ημερίδα για την εγκληματικότητα από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στην ημερίδα που διοργανώνει με θέμα:

«Η εγκληματικότητα στην Κρήτη: μύθος ή πραγματικότητα;»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 18:00, στο Σπίτι του Πολιτισμού, στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου.

Η ασφάλεια και η κοινωνική συνοχή είναι αγαθά που αφορούν όλους μας. Στην ημερίδα θα επιχειρηθεί μια σφαιρική προσέγγιση του φαινομένου της εγκληματικότητας στην Κρήτη, με στόχο να αναδειχθούν οι αιτίες και να προταθούν ουσιαστικοί τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης, στη βάση του επιστημονικού διαλόγου και της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών.

Ομιλητές της ημερίδας:

1. Γεώργιος Παπακωνσταντής , Καθηγητή Εγκληματολογίας, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, Ταξίαρχος ε.α. Ελληνικής Αστυνομίας

2. Παπαδάκης Νικόλαος, Καθηγητής και Δ/ντής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Τμ. Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης

3. Ανδρέας Αργυρόπουλος, Ποινικολόγος, LLM, Δικηγόρος Δ.Σ. Ρεθύμνου παρ’ Αρείω Πάγω

Η παρουσία και η φωνή σας είναι πολύτιμες. Σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτό το διάλογο που αφορά το παρόν και το μέλλον του τόπου μας.