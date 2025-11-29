ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Ημερίδα για την εγκληματικότητα από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στην ημερίδα που διοργανώνει με θέμα:

«Η εγκληματικότητα στην Κρήτη: μύθος ή πραγματικότητα;»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 18:00, στο Σπίτι του Πολιτισμού, στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου.

Η ασφάλεια και η κοινωνική συνοχή είναι αγαθά που αφορούν όλους μας. Στην ημερίδα θα επιχειρηθεί μια σφαιρική προσέγγιση του φαινομένου της εγκληματικότητας στην Κρήτη, με στόχο να αναδειχθούν οι αιτίες και να προταθούν ουσιαστικοί τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης, στη βάση του επιστημονικού διαλόγου και της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών.

Ομιλητές της ημερίδας:

1. Γεώργιος Παπακωνσταντής , Καθηγητή Εγκληματολογίας, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, Ταξίαρχος ε.α. Ελληνικής Αστυνομίας

2. Παπαδάκης Νικόλαος, Καθηγητής και Δ/ντής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Τμ. Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης

3. Ανδρέας Αργυρόπουλος, Ποινικολόγος, LLM, Δικηγόρος Δ.Σ. Ρεθύμνου παρ’ Αρείω Πάγω

Η παρουσία και η φωνή σας είναι πολύτιμες. Σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτό το διάλογο που αφορά το παρόν και το μέλλον του τόπου μας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στο φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου

0
Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στο φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Με...

Κρήτη: Αλλοδαπός κάθισε δίπλα της και έβλεπε...

0
Το περιστατικό σημειώθηκε σε πρωινό δρομολόγιο υπεραστικού λεωφορείου Ένα σοβαρό...

Ηράκλειο:Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στο φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου

0
Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στο φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Με...

Κρήτη: Αλλοδαπός κάθισε δίπλα της και έβλεπε...

0
Το περιστατικό σημειώθηκε σε πρωινό δρομολόγιο υπεραστικού λεωφορείου Ένα σοβαρό...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ξεσηκώνονται οι αγρότες: Ξεκινούν κινητοποιήσεις σε Θεσσαλία και Κρήτη
Επόμενο άρθρο
Χανιά:Εκδηλώσεις για τα 112 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στο φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στο φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Με...

Σεισμοί: Νέα χαρτογράφηση ρηγμάτων φωτίζει τον σεισμικό χάρτη της Ελλάδας – Πόσα είναι τα ενεργά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι σεισμοί στον ελλαδικό χώρο και πώς μπορούν να...

Μπακογιάννη: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι λέει για «κόμμα» Τσίπρα και Σαμαρά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Ντόρα Μπακογιάννη παραδέχθηκε πως ένα από τα μεγαλύτερα...

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Οι προκλήσεις στην Ευρώπη είναι μεγάλες και το περιβάλλον μεταβάλλεται ραγδαία»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στην προσομοίωση συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από μαθητές στη...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST