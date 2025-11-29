ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Εκδηλώσεις για τα 112 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 112 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Με λαμπρές εκδηλώσεις τιμάται, τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου στα Χανιά, η 112η επέτειος της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.
Ειδικότερα, το πρωί διοργανωτές είναι η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χανίων και το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».

Στον Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου θα τελεστούν Θεία Λειτουργία–Μνημόσυνο και στις 11:00 π.μ. Δοξολογία. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πομπή προς το Φρούριο Φιρκά, όπου τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης και στο Δημαρχείο Χανίων.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7:00 μ.μ., το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» πραγματοποιεί την καθιερωμένη εκδήλωσή του, στις εγκαταστάσεις του στη Χαλέπα (Μέγαρο Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης), η οποία φέτος είναι αφιερωμένη στα 25 χρόνια του Ιδρύματος και στον αείμνηστο Νικόλαο Παπαδάκη (Παπαδή).

Ομιλητές θα είναι οι Γιώργος Κουκουράκης, γενικός διευθυντής του Ιδρύματος (Μια συναρπαστική διαδρομή 25 ετών), Ελένη Γαρδίκα-Κατσιαδάκη, ομότιμη ερευνήτρια Ακαδημίας Αθηνών, επιστημονική σύμβουλος του Ιδρύματος (25 χρόνια από τη ζωή του Νίκου Παπαδάκη),

Roderick Beaton, ομότιμος καθηγητής King’s College Λονδίνου, πρόεδρος Βρετανικής Σχολής Αθηνών (Ο Νικόλαος Παπαδάκης ως βιογράφος του Ελευθερίου Βενιζέλου) και Σπύρος Ορνεράκης, σκιτσογράφος (Η ζωή του Βενιζέλου σε κόμιξ: Μια ιδέα του Νίκου Παπαδάκη ολοκληρώνεται). Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα προβληθεί βίντεο με τίτλο: «Ο Νικόλαος Παπαδάκης για τη ζωή του, τον Βενιζέλο και το Ίδρυμα».

Ηράκλειο:Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στο φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου

0
Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στο φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Με...

Κρήτη: Αλλοδαπός κάθισε δίπλα της και έβλεπε...

0
Το περιστατικό σημειώθηκε σε πρωινό δρομολόγιο υπεραστικού λεωφορείου Ένα σοβαρό...

