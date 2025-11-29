ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά : Σύλληψη ατόμου για παράβαση των διατάξεων του ΚΟΚ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σύλληψη ημεδαπού για παράβαση των διατάξεων του ΚΟΚ
Συνελήφθη χθες (28.11.2025) από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Χανίων, 37χρονος ημεδαπός για παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, προχθές (27.11.2025) το πρωί, ο ανωτέρω οδηγός δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις και τα σήματα σχολικού τροχονόμου, ο οποίος ρύθμιζε την κυκλοφορία έξω από Δημοτικό Σχολείο, προκαλώντας αναστάτωση και δυσχεραίνοντας την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 37χρονος οδηγός ενώ σε βάρος του βεβαιώθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Χανίων.

Ηράκλειο:Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στο φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου

0
Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στο φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Με...

Κρήτη: Αλλοδαπός κάθισε δίπλα της και έβλεπε...

0
Το περιστατικό σημειώθηκε σε πρωινό δρομολόγιο υπεραστικού λεωφορείου Ένα σοβαρό...

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
