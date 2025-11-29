ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Αλλοδαπός κάθισε δίπλα της και έβλεπε πορνογραφικά βίντεο στο κινητό του

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πρωινό δρομολόγιο υπεραστικού λεωφορείου

Ένα σοβαρό περιστατικό παρενόχλησης το οποίο σημειώθηκε μέσα σε υπεραστικό λεωφορείο στην Κρήτη κατήγγειλε 19χρονη φοιτήτρια.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η νεαρή γυναίκα στο Cretalive.gr, το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (24/11) σε ώρα αιχμής, στο υπεραστικό λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Ηράκλειο – Ρέθυμνο.

Η επιβατική κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη και το λεωφορείο ήταν σχεδόν γεμάτο. Στην κενή θέση δίπλα στην 19χρονη κάθισε ένας αλλοδαπός ο οποίος λίγο αργότερα άρχισε να ανοίγει εφαρμογές πορνογραφικού περιεχομένου στο κινητό του στρέφοντας την οθόνη προς το μέρος της και αγγίζοντας την.

Το σοκαριστικό γεγονός αναδεικνύει πόσο ευάλωτες είναι οι γυναίκες ακόμη και σε καθημερινές μετακινήσεις.

Η ίδια η 19χρονη περιέγραψε το περιστατικό ως εξής:

«Είμαι φοιτήτρια στο Ρέθυμνο και σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση κάνω τη διαδρομή Ηρακλειο- Ρέθυμνο και αντίστροφα. Το λεωφορείο εκείνο το πρωί ήταν γεμάτο. Κάθισα στη δεύτερη σειρά από την πίσω πόρτα, στη θέση του παραθύρου. Δίπλα μου κάθισε ένας άνδρας αλλοδαπής καταγωγής, κρατώντας μόνο ένα κινητό.

Λίγο αργότερα άρχισε να μπαίνει σε εφαρμογές όπου εμφανίζονταν γυμνές γυναίκες, ανοίγοντας βίντεο τα οποία έκλεινε βιαστικά όταν αντιλαμβανόταν ότι μπορεί κάποιος να τον βλέπει.

Τον έπαιρνε ο ύπνος για λίγο και μετά ξυπνούσε. Ξαφνικά ανοίγει μια καθαρά πορνογραφική ιστοσελίδα. Γυρνάει το κινητό οριζόντια και το στρέφει προς τα εμένα, λες και ήθελε να δω κι εγώ το ίδιο. Εκείνη τη στιγμή είχε το χέρι του χαμηλά στην κοιλιά του και, γλιστρώντας στο πλάι, άγγιξε το πόδι μου. Εκείνη τη στιγμή έχασα τον έλεγχο. Άρχισα να ουρλιάζω, έτρεμα από τον φόβο και την αηδία. Σηκώθηκα έντρομη και ούρλιαζα, ήμουν σε σοκ. Δεν έχω ξαναφοβηθεί έτσι στη ζωή μου.»

