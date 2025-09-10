Ρέθυμνο:Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενθαρρύνει τη συμμετοχή των Λυκείων στο πρόγραμμα EPAS

Με σχετική επιστολή τους, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος και ο αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Μιχόπουλος Δημήτριος παροτρύνουν όλα τα Λύκεια του Δήμου να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα “Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPAS)” για το σχολικό έτος

2025-2026. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον θεσμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να κατανοήσουν τις αξίες της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Οι

εκπαιδευτικοί, μέσα από τη δράση τους, αποκτούν νέες γνώσεις, συνεργασίες και αναγνώριση του έργου τους.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 12:00 μ.μ., στη διεύθυνση: https://epasgreece.eu/registration/

Τα Οφέλη για τη σχολική κοινότητα είναι εξαιρετικά σημαντικά

• Αναγνώριση και κύρος: Τα σχολεία αποκτούν τον τίτλο «Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου», διάκριση που αναδεικνύει την ταυτότητά τους σε πανελλήνιο και ευρωπαϊκό

επίπεδο.

• Ενδυνάμωση των μαθητών: Οι νέοι μας καλλιεργούν δεξιότητες όπως η δημόσια ομιλία, η συνεργασία, η υπευθυνότητα και η ενεργός συμμετοχή, προετοιμάζοντας τον εαυτό τους να

γίνουν ενεργοί πολίτες.

• Στήριξη των εκπαιδευτικών: Οι Senior Ambassadors επιμορφώνονται, δικτυώνονται και αναγνωρίζεται θεσμικά το έργο τους.

• Εξωστρέφεια και συνεργασίες: Δημιουργούνται νέες γέφυρες επικοινωνίας με σχολεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη, με δυνατότητες συμμετοχής σε προγράμματα όπως το Erasmus+.

• Ζωντανή σχολική ζωή: Οι δράσεις που συνοδεύουν το πρόγραμμα δίνουν νέα πνοή στην καθημερινότητα του σχολείου, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα και τη συλλογικότητα.

Eπισημαίνεται: “Ο Δήμος Μυλοποτάμου στέκεται δίπλα στη νέα γενιά, γιατί εκεί βρίσκεται το αύριο του τόπου μας.

Με πίστη στις δυνατότητες των παιδιών μας και με σεβασμό στους εκπαιδευτικούς που τα

καθοδηγούν, επενδύουμε σε γνώσεις, δεξιότητες και αξίες που χτίζουν πολίτες με αυτοπεποίθηση, όραμα και ευθύνη.

Η εκπαίδευση αποτελεί για τον Δήμο Μυλοποτάμου στρατηγική επιλογή και θεμελιώδη προτεραιότητα. Μέσα από τη στήριξη της νέας γενιάς και την ενίσχυση των δεξιοτήτων της,

διαμορφώνουμε υπεύθυνους και δραστήριους πολίτες, ικανούς να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του αύριο και να οδηγήσουν τον τόπο μας σε μια πορεία προόδου και προοπτικής”.