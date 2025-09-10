Ξεκινούν άμεσα από την Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης εργασίες καθαρισμού τάφρων και πρανών στην Επαρχιακή Οδό 1 από Μυριοκέφαλα Αργυρούπολη- Επισκοπή – ΒΟΑΚ.

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών έργων ανακοινώνεται ότι λόγω της αντιπυρικής περιόδου, αλλά και για τη συντήρηση των οδών και την ασφάλεια της κυκλοφορίας των κινουμένων οχημάτων σε αυτές στα πλαίσια του έργου της αυτεπιστασίας θα ξεκινήσουν άμεσα εργασίες καθαρισμού τάφρων και πρανών στην Επαρχιακή Οδό 1 από Μυριοκέφαλα Αργυρούπολη- Επισκοπή – ΒΟΑΚ.

Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες που έχουν τοποθετήσει αυθαίρετα συρματοπλέγματα, λάστιχα μέσα στο σώμα της οδού (τάφρο και πρανές) να τα απομακρύνουν άμεσα.

Επίσης, να κόψουν με μέριμνα τους τα κλαδιά που εμποδίζουν την ορατότητα, όπως και να φροντίσουν να μην παρεμποδίζεται η ομαλή απορροή των υδάτων, στις τάφρους της οδού, με τυχόν διαβάσεις που έχουν κατασκευάσει.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, θα αποκατασταθεί η λειτουργία και η ασφάλεια της οδού και δεν θα δίδονται αποζημιώσεις.

Επιπλέον, παρακαλούνται οι οδηγοί, να δείχνουν την απαραίτητη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες σήμανσης που θα έχουν τοποθετηθεί στην επαρχιακή οδό καθ’ όλη την διάρκεια καθαρισμού.