Ρέθυμνο:Όλα έτοιμα για το μεγάλο Καρναβάλι της Κρήτης!

Με σειρά μεγάλων εκδηλώσεων και χιλιάδες καρναβαλιστές «σε πυρετό προετοιμασίας» για τις τελευταίες λεπτομέρειες των εμφανίσεων τους, το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι ’26 αναμένεται να βάλει και φέτος την σφραγίδα της ποιότητας και της διαφορετικότητας του στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της χώρας μας.

Το Καρναβάλι της Κρήτης, ένα από τα τρία περίλαμπρα καρναβάλια της Ελλάδας, απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα και καλεί τους φίλους του Ρεθύμνου όπου και αν βρίσκονται, να έρθουν να ξεφαντώσουν στην πόλη της χαράς, της φαντασίας, της δημιουργίας, του πολιτισμού.

Από την προσεχή Παρασκευή έως και την Καθαρά Δευτέρα, ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων έρχεται να δώσει μια μοναδική ευκαιρία ανάπαυλας από την καθημερινότητα και την ρουτίνα!

Το Ρέθυμνο, μια πόλη ασφαλής, άψογα προετοιμασμένη, ζει την κορύφωση του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού ’26 και το πρόγραμμα των μεγάλων εκδηλώσεων έχει ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/02 ώρα 19:30

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΝΤΑΔΕΣ

Εκκίνηση: Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη

Υπεύθυνος: Ανδρέας Πλαΐτης

Υπεύθυνος μουσικών συνόλων: Ηλίας Πίτερης

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/02

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ώρα 17:00

16:30 Συγκέντρωση των παιδιών στον Κόμβο Θεοτοκοπούλου.

17:00 Εκκίνηση με την εποπτεία των ενηλίκων.

Διαδρομή: Εμμ. Πορτάλιου – Λεωφ. Κουντουριώτη – Εθνικής Αντιστάσεως.

18:15 Κατάληξη στην πλατεία Μικρασιατών.

Παιδικό show με την Ρωρώ και τον Μάγο Τετέλο

Μουσικοθεατρική παράσταση από τις Μαγικές Σβούρες «Τα όνειρα των παραμυθιών»

Ερμηνεύουν οι: Πέτρος Πέτρου, Τάσος Ράπτης, Ηλέκτρα Σαρρή, Ελένη Κονταρίνη και ο Δημήτρης Αδάμης.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ώρα 21:00

20:30 Συγκέντρωση καρναβαλιστών στον Κόμβο Θεοτοκοπούλου.

21:00 Εκκίνηση – Διαδρομή: Εμμ. Πορτάλιου – Λεωφ. Κουντουριώτη – Εθν. Αντιστάσεως με κατάληξη στην Πλατεία Μικρασιατών.

22:00 Συναυλία με τον Γρηγόρη Σαμόλη – Πλατεία Μικρασιατών

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/02 της Τυρινής ώρα 14:00

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ & ΑΡΜΑΤΩΝ

14:00 Κήρυξη έναρξης της Μεγάλης Παρέλασης από τον Δήμαρχο Ρεθύμνης κ. Γιώργη Μαρινάκη.

•Εκκίνηση πληρωμάτων και αρμάτων του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2026 από τον Κόμβο Θεοτοκοπούλου.

•Διαδρομή: Εμμ. Πορτάλιου – Λεωφ. Κουντουριώτη – Ηγ. Γαβριήλ έως το ύψος της οδού Κριάρη.

Η σειρά και τα θέματα των ομάδων έχουν ως ακολούθως: (θα ανακοινωθούν ΤΕΤ 18/02 βράδυ)

18:00 Μουσική εκδήλωση με DJ – Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη.

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

19:00 Φαντασμαγορικό show πυροτεχνημάτων στο παραλιακό μέτωπο!

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/02

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

Γεράνι / ΕΘΙΜΟ της ΚΑΜΗΛΑΣ ώρα 11:30

Αναβίωση του παραδοσιακού εθίμου της Καμήλας στο Γεράνι Ρεθύμνου

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γερανίου Ρεθύμνου «Το Καμάρι» διοργανώνει και φέτος την αναβίωση του παραδοσιακού αποκριάτικου εθίμου της «Καμήλας», ενός δρώμενου με βαθιές ρίζες στη λαϊκή παράδοση της Κρήτης.

Η «Καμήλα» – συνοδευόμενη από μεταμφιεσμένους, σατιρικούς χαρακτήρες και πλήθος κατοίκων – θα περιηγηθεί στα σοκάκια του χωριού, δημιουργώντας μια χαρούμενη και γιορτινή ατμόσφαιρα με αυτοσχέδια δρώμενα, πειράγματα, χορό και αυθεντικό αποκριάτικο κλίμα.

Το έθιμο αποτελεί σημαντικό στοιχείο της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, προσελκύοντας κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών που επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά ένα αυθεντικό κομμάτι της κρητικής παράδοσης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα προσφέρονται παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα και νηστίσιμα κεράσματα στους παρευρισκόμενους.

Είσοδος ελεύθερη

Αρμένοι / ΜΟΥΤΖΟΥΡΩΜΑΤΑ ώρα 12:00

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων Ρεθύμνου διοργανώνει και φέτος την αναβίωση των παραδοσιακών αποκριάτικων εθίμων της Καθαράς Δευτέρας με έμφαση στα Μουτζουρώματα και καλεί τον κόσμο για άλλη μια χρονιά να «σπάσει τα κούλουμα» στους Αρμένους.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ

Όλες οι εκδηλώσεις αναφέρονται αναλυτικά στο ημερολόγιο εκδηλώσεων του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης MoRE (Municipality of REthymno) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού rethymnocarnival.gr

Τα βρίσκουμε εύκολα πληκτρολογώντας politismos.rethymno.gr ή με τα QRcodeπου από πέρυσι το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι επέλεξε ως τρόπο επικοινωνίας, καταργώντας σχεδόν στο 100% το χαρτί.

Το σύνολο των εκδηλώσεων συντονίζει το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Ο.Ρ.Κ. (Ομάδες Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού).

Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι χρηματοδοτείται από τον Δήμο Ρεθύμνης και χορηγοί είναι η Περιφέρεια Κρήτης και το Επιμελητήριο Ρεθύμνου.

Μεγάλος χορηγός είναι η εταιρεία Saracakis Group of Company – ENSER Υπηρεσίες Περιβάλλοντος.

Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι και φέτος το ΚΡΗΤΗ TV.