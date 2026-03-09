Ρέθυμνο:Πρόγραμμα υποστήριξης ανέργων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης, υλοποιεί η Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ρεθύμνης

Ένα κοινωνικό πρόγραμμα που θα ανακουφίσει οικογένειες συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στέγασής τους, υλοποιεί η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης.

Πρόκειται για το Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους III» που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας και του ΟΠΕΚΑ.

Το πρόγραμμα προσφέρει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, η οποία περιλαμβάνει:

1. Κάλυψη ενοικίου και δαπανών οικοσκευής για έως και 24 μήνες, με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 350 για δυο ατόμων.

2. Μερική ή ολική Κάλυψη λογαριασμών ΔΕΚΟ και κοινοχρήστων.

3. Μερική ή ολική επισκευή φθορών μικρής έκτασης.

4. Κάλυψη ποσού για ηλεκτρικές συσκευές

5. Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και εποπτεία των συνανθρώπων μας που βιώνουν τον κίνδυνο ή την κατάσταση αστεγίας, από ειδικευμένο προσωπικό.

Προκειμένου, λοιπόν, να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, η Κοινωνική Υπηρεσία Δ.Ρ. αναζητά με σπίτια στην περιοχή του Ρέθυμνου, για την εξυπηρέτηση ανθρώπων που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες σπιτιών, παρακαλούνται να απευθύνονται : στον κ. Δημήτρη Κληρή/ Κοινωνικός Λειτουργός τηλ: 6988616418, email: kliris@rethymno.gr ή στην κ. Ευαγγελία Καμπούρη τηλ: 6981773628, email: ekabouri@rethymno.gr προκειμένου να

λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των κατοικιών που αναζητούνται, με την εν γένει διαδικασία, τους όρους του προγράμματος και τη διαδικασία υλοποίησης τους κ.α.

Αναφερόμενη στο Πρόγραμμα η αρμόδια Αντιδήμαρχος Δρ Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα επεσήμανε: «Η έλλειψη στέγης διαθέσιμης για χρόνια μίσθωση στο Ρέθυμνο , είναι ένα πρόβλημα ορατό, πολυδιάστατο προοιωνίζεται δυσοίωνη προοπτική στην τοπική οικονομία και την κοινωνική συνοχή. Είναι θλιβερό να έχουμε προγράμματα με διασφαλισμένη χρηματοδότηση και η υλοποίηση τους να προσκρούει στη μεγάλη έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων προς ενοικίαση. Συνθήκη που εξωθεί συμπολίτες μας σε κατάσταση αστεγίας, ενώ υπάρχουν τα κονδύλια για την στέγασή τους.

Αναγνωρίζοντας, ως Κοινωνική Υπηρεσία Δ.Ρ., ότι η διαχείριση της αστεγίας εκτός από ζήτημα κρατικής πρόνοιας είναι και συλλογικής κοινωνικής ευθύνης, αποφασίσαμε να αναλάβουμε την πρωτοβουλία αναζήτησης στέγης.

Προσβλέπουμε στην ευαισθησία και την αλληλεγγύη των ιδιοκτητών στέγης οι οποίοι ελπίζουμε ν‘ ανταποκριθούν στην πρόκληση, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, στη διαχείριση του προβλήματος, με ανθρωπισμό και αποτελεσματικότητα».