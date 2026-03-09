Δήμος Ρεθύμνης:Ολιγοήμερη διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Ζαμπελίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Ζαμπελίου θα ισχύσουν από την Τρίτη 10 Μαρτίου μέχρι την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία θα διακοπεί από τη συμβολή της οδού Ζαμπελίου με την οδό Χαρίκλειας Δασκαλάκη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ιωάννου Δασκαλάκη.

Όπως επισημαίνει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης, τα συγκεκριμένα κυκλοφοριακά μέτρα θα εξυπηρετήσουν την εκτέλεση εργασιών που προβλέπονται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επισκευή & Ανακατασκευή Οδού Αρκαδίου και λοιπών δημοτικών οδών με κυβόλιθους».

Διευκρινίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών θα έχει τοποθετηθεί η προβλεπόμενη εργοταξιακή σήμανση, ενώ προσωπικό του αναδόχου θα βρίσκεται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, μεριμνώντας για την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών, καθώς και για τη διευκόλυνση της παράκαμψης της περιοχής.

Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι πεζοί να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να συμμορφώνονται με τη σήμανση και τις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων.