Απάτη με κρυπτονομίσματα: Τρία άτομα στη φυλακή-Μια ελεύθερη με όρους

Μετά την απολογία τους-Αύριο και μεθαύριο οι απολογίες των άλλων 8.
Το κατώφλι του ανακριτή πέρασαν σήμερα τα τέσσερα άτομα από τα 12 που συνελήφθησαν για την μεγάλη απάτη με τα κρυπτονομίσματα.
Πρόκειται για δύο γυναίκες και δύο άντρες όπου μετά την απολογία τους με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή εισαγγελέα οι δύο άντρες και η μια γυναίκα κρίθηκαν προφυλακιστέοι ενώ η δεύτερη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι απολογίες των 8 ατόμων θα συνεχιστούν αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη.
Υπενθυμίζεται ότι όπως ήδη έχει γράψει το patris.gr η συμβολή των Κρητικών στην υπόθεση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς από τους 12 συλληφθέντες οι εννέα προέρχονται από περιοχές της Κρήτης, κυρίως από το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η περίπτωση ενός Κρητικού από χωριό του Ηρακλείου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, πρόκειται για άτομο που σε νεαρή ηλικία είχε απασχολήσει τις Αρχές για υπόθεση ναρκωτικών. Αρκετά χρόνια αργότερα επέστρεψε από το εξωτερικό στη γενέτειρά του και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά με κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εκείνο, όμως, που εντυπωσίαζε τους συγχωριανούς του ήταν ότι κυκλοφορούσε στο χωριό και στην ευρύτερη περιοχή με ένα από τα πιο πολυτελή οχήματα που κινούνται στο νησί. Παράλληλα, στελέχη της αστυνομίας ανέφεραν ότι ο συγκεκριμένος δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές ούτε καν για τροχονομική παράβαση.
Πίσω από διαδικτυακές πλατφόρμες, παρουσιάσεις και δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες, οι εμπλεκόμενοι είχαν στήσει ένα περίπλοκο δίκτυο απάτης που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2019 και απέφερε παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τα 14,5 εκατομμύρια ευρώ.
Η διεθνής εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε δημιουργήσει νόμιμες εταιρικές δομές και διαδικτυακές πλατφόρμες, μέσω των οποίων πλησίαζε ανυποψίαστους πολίτες, πείθοντάς τους ότι μπορούσαν να επιτύχουν υψηλές και ασφαλείς αποδόσεις επενδύοντας σε κρυπτονομίσματα. Η δράση της δεν περιοριζόταν στην Ελλάδα, καθώς διαπιστώθηκαν διασυνδέσεις και χρηματοοικονομικές ροές προς χώρες του εξωτερικού.
Από την πολύμηνη έρευνα προέκυψε ότι η οργάνωση λειτουργούσε με πυραμιδικό σύστημα τύπου Ponzi. Τα χρήματα που κατέβαλαν νέοι «επενδυτές» χρησιμοποιούνταν για την καταβολή εικονικών αποδόσεων σε παλαιότερους, δημιουργώντας έτσι μια ψευδή εικόνα κερδοφορίας και βιωσιμότητας. Τα μέλη της οργάνωσης εκμεταλλεύονταν την περιορισμένη γνώση των θυμάτων γύρω από τα κρυπτονομίσματα και προωθούσαν ψηφιακά tokens που δεν είχαν πραγματική αξία ούτε δυνατότητα χρήσης εκτός του ελεγχόμενου οικοσυστήματος των εταιρειών τους.
Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν εικονικά ηλεκτρονικά πορτοφόλια, «κλειδωμένα» υπόλοιπα και ελεγχόμενα ανταλλακτήρια κρυπτοστοιχείων, ώστε να αποκρύπτουν την πραγματική ροή των χρημάτων.
Η δομή της οργάνωσης ήταν αυστηρά ιεραρχική. Στον ηγετικό πυρήνα βρίσκονταν τέσσερα άτομα που καθόριζαν τη στρατηγική, συντόνιζαν τα επιχειρησιακά στελέχη και διοργάνωναν παρουσιάσεις, διαδικτυακά σεμινάρια και εκδηλώσεις προώθησης των επενδυτικών σχημάτων. Μάλιστα, είχαν δημιουργήσει ακόμη και πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας 90 ημερών σε ειδικές «ακαδημίες», όπου εκπαιδεύονταν τα μέλη.
Τρία ακόμη ανώτερα στελέχη είχαν την ευθύνη στρατολόγησης, συμμετείχαν σε εκδηλώσεις και ομιλίες και παρείχαν παράνομες επενδυτικές συμβουλές, προωθώντας νέα επενδυτικά πακέτα. Επτά επιχειρησιακά μέλη δραστηριοποιούνταν στην άμεση αναζήτηση και προσέλκυση θυμάτων μέσω προσωπικών και επαγγελματικών δικτύων, ενώ άλλα υποστηρικτικά μέλη βοηθούσαν στην εξεύρεση νέων επενδυτών με στόχο την είσπραξη προμηθειών.
Στο εσωτερικό του σχήματος – σύμφωνα με την αστυνομία – υπήρχαν 21 διαφορετικές βαθμίδες με τίτλους όπως “ambassador”, “leader” και “founder’s council”, ενώ τα μέλη λάμβαναν αμοιβές και μπόνους από την ένταξη νέων συμμετεχόντων. Παράλληλα, υποχρεώνονταν να υπογράφουν ιδιωτικά συμφωνητικά εμπιστευτικότητας.
Για να πείσουν τα υποψήφια θύματά τους, τα μέλη της οργάνωσης υπόσχονταν υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις με ελάχιστο ή και μηδενικό ρίσκο, διαβεβαιώνοντας ότι οι επενδυτές μπορούσαν να αποσύρουν τα χρήματά τους οποιαδήποτε στιγμή. Παρουσιάζονταν ως επιτυχημένοι επενδυτές και ηγέτες ομάδων, προβάλλοντας στα κοινωνικά δίκτυα έναν πολυτελή τρόπο ζωής με ταξίδια, ακριβά αυτοκίνητα και εκδηλώσεις. Δημιουργούσαν επίσης τεχνητή αίσθηση επείγοντος με χρονικούς περιορισμούς, ώστε τα θύματα να λαμβάνουν βιαστικές αποφάσεις.
Παράλληλα, διοργάνωναν διαδικτυακά και δια ζώσης σεμινάρια, λειτουργούσαν κλειστές ομάδες επικοινωνίας σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και, όταν κάποια πλατφόρμα κατέρρεε, προωθούσαν νέα επενδυτικά σχήματα με διαφορετική εμπορική ονομασία, μεταφέροντας εκεί τα θύματα.
Η οικονομική έρευνα αποκάλυψε εκτεταμένες διεθνείς διαδρομές χρήματος. Εκδόθηκαν Ευρωπαϊκές Εντολές Έρευνας προς τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Μάλτα, ενώ ζητήθηκε δικαστική συνδρομή από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Δανία. Διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν το χρηματοπιστωτικό σύστημα για να αποκρύπτουν την προέλευση των χρημάτων, μεταφέροντας κεφάλαια σε λογαριασμούς στο εξωτερικό, πραγματοποιώντας δαπάνες μέσω τρίτων και επενδύοντας ποσά σε κρυπτονομίσματα.
Σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διαπιστώθηκε ότι δύο μέλη της οργάνωσης συνδέονταν με τέσσερις offshore εταιρείες στη Βουλγαρία. Εντοπίστηκαν επίσης περιπτώσεις ατόμων που δήλωναν άνεργοι ή χωρίς εισόδημα αλλά διακινούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά, καθώς και εμπλεκόμενος που είχε κηρυχθεί σε πτώχευση αποκρύπτοντας περιουσιακά στοιχεία.
Μέχρι στιγμής, έχουν ταυτοποιηθεί 73 θύματα, τα οποία επένδυσαν συνολικά τουλάχιστον 760.900 ευρώ στα απατηλά σχήματα.
