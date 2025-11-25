ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Σύλληψη πέντε ατόμων με μικρό οπλοστάσιο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν -5- ημεδαποί για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στο Ρέθυμνο

Κατασχέθηκαν -2- πολεμικά όπλα

Επιπλέον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων -17- λοιπά όπλα, -171 – φυσίγγια, -6- ξίφη, ξιφολόγχες και διάφορα μέρη όπλων

Ολοκληρώθηκε, χθες (24.11.2025), αστυνομική επιχείρηση που οργανώθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και πραγματοποιήθηκε με την συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου σε περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν πέντε (5) ημεδαποί ηλικίας από 36 έως 52 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρέθυμνου για την πάταξη του φαινομένου της παράνομης οπλοκατοχής και γενικότερα την πρόληψη της εγκληματικότητας, πραγματοποίησαν έρευνες σε οικίες και λοιπούς χώρους που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι ημεδαποί.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• -2- πολεμικά τυφέκια
• -6- πιστόλια
• -1- περίστροφο
• -1- υποπολυβόλο
• -4- κυνηγετικά όπλα
• -171- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
• -1.169- πυροδοτημένα φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
• -5- απομιμήσεις πιστολιών
• -6- ξίφη και ξιφίδια
• -2- ξιφολόγχες πολεμικών τυφεκίων
• -1- γεμιστήρα πολεμικού τυφεκίου
• -1- σκελετός περιστρόφου
• -1- φυσίγγιο αντιαεροπορικού όλμου
• -3- κορμοί πολεμικών τυφεκίων
• -1- απομίμηση χειροβομβίδας και
• -39- κροτίδες

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο συμμετέχει στο Πανρεθεμνιώτικο συλλαλητήριο...

0
ΤΟ Ε.Κ.Ρ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΑΝΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ...

Δράσεις από την Ιατρική Εταιρεία Ρεθύμνου

0
Η Ιατρική Εταιρεία Ρεθύμνου με την έγκριση της διεύθυνσης...

Ρέθυμνο:Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο συμμετέχει στο Πανρεθεμνιώτικο συλλαλητήριο...

0
ΤΟ Ε.Κ.Ρ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΑΝΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ...

Δράσεις από την Ιατρική Εταιρεία Ρεθύμνου

0
Η Ιατρική Εταιρεία Ρεθύμνου με την έγκριση της διεύθυνσης...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο συμμετέχει στο Πανρεθεμνιώτικο συλλαλητήριο για την υγεία στις 27 Νοεμβρίου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Χανιά:Σύλληψη ατόμου με όπλα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων...

Στοιχεία-σοκ από τον ΟΗΕ: Μία γυναίκα δολοφονείται από δικό της άνθρωπο κάθε 10 λεπτά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την περασμένη χρονιά, 83.000 χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια μετατράπηκαν...

Εορτολόγιο 25 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Σημαντική γιορτή για την Ορθοδοξία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Xανιά:Παζάρι «Ανταλλαγής» Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και τον Δήμο Χανίων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων (EWWR 2025)

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μην πετάς ό,τι μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί! Η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST