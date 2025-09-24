Ρέθυμνο:«Συμπόσιο για την αλληλεπίδραση των πολιτισμών και την συνεργασία Ελλάδας – Κίνας σε τοπικό επίπεδο»

• Ημερομηνία : Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025.

• Ώρα: 14:00–16:30

• Χώρος διεξαγωγής: Δημαρχείο Ρεθύμνου

Πρόγραμμα:

14:00- 14:25 Χαιρετισμοί

• κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, Δήμαρχος Δήμου Ρεθύμνης

• κ. Wu Hui Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής της Επαρχιακής Επιτροπής του ΚΚΚ

Fuling και Υπουργός Δημοσιότητας.

• Καθηγητής Wang Yong, Γενικός Γραμματέας του Κέντρου Κινεζικού και

Ελληνικού Πολιτισμού.

• Καθηγητής Γεώργιος Κοντάκης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης

• Ομότιμος Καθηγητής Νίκος Σταμπολίδης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του

Πανεπιστημίου Κρήτης, Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης.

14:25- 14:30 Τελετή Έναρξης

• Έναρξη της σειράς διαλόγων για την Τοπική Συνεργασία Chongqing –Ελλάδας

• Έναρξη της Εβδομάδας Πολιτισμού Ρεθύμνου– Chongqing και της Εβδομάδας

Πολιτισμού Chongqing–Κρήτης.

14:30- 15:00 Ομιλίες Συμποσίου

• Καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης, Αντιδήμαρχος Δήμου Ρεθύμνης σε θέματα

Εκπαίδευσης, Νεολαίας και Διά βίου Μάθησης.

• Ομότιμος Καθηγητής Παναγιώτης Μιχαηλίδης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Εκπαίδευσης Σχολής Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

• Εκπρόσωπος της περιοχής Yuzhong του Chongqing: “Πώς θα μπορούσε η περιοχή

Γιουζόνγκ να συμβάλει στην Αμοιβαία Πολιτιστική Μάθηση μεταξύ Κίνας και

Ελλάδας”

• κ. Μάνος Τσάκωνας, Αντιδήμαρχος Δήμου Ρεθύμνης σε θέματα Πολιτισμού

• Δρ. Jiang Siwei, Διευθυντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου Βραχογραφιών Dazu

«Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σινο-Ελληνικός Πολιτιστικός

Διάλογος».

• Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπανουδάκης, στο Τμήμα Φιλολογίας του Παν/μίου

Κρήτης και Πρόεδρος Κεντρικής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου

• Εκπρόσωπος Οργανισμών Πολιτιστικής Κληρονομιάς

15:00-15:20 Διάλειμμα για Τσάι

15:25-15:30 Τελετή Υπογραφής – Γραφείο Δημάρχου

Επίσημη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου

Chongqing Fuling και του Δήμου Ρεθύμνης Κρήτης

15:30-16:30 Επίσκεψη στην παλιά πόλη

Ξενάγηση στο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπλασης της Παλιάς Πόλης του Ρεθύμνου, με

σκοπό την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι παραδοσιακές βιομηχανίες ενισχύουν

την πολιτιστική κληρονομιά και οδηγούν στην αστική αναγέννηση