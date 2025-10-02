ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Συστάσεις και οδηγίες προς τους πολίτες από την Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία που αναμένεται

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ενημέρωση από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ρεθύμνης

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται σήμερα Πέμπτη και Παρασκευή 2 και 3 Οκτωβρίου 2025, επιθυμεί να συστήσει στους πολίτες του Ρεθύμνου και τους επισκέπτες, που θα κινούνται στο οδικό δίκτυο τα εξής:

– Να αποφεύγουν τις μετακινήσεις κατά τις ώρες εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων
– Να αποφεύγουν την στάση, παραμονή και διέλευση από απότομα πρανή των οδών, καθώς και από τα φαράγγια Κουρταλιώτη και Κοτσιφού, κατά τις ώρες εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων

– Να αποφεύγουν την διέλευση από σημεία, που το οδικό δίκτυο διέρχεται από ρέμα ή ποτάμι ( ιρλανδική διάβαση), και να σέβονται την σχετική σήμανση
Συνεργεία της ΠΕ Ρεθύμνης θα είναι στις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, προκειμένου να επέμβουν άμεσα όπου απαιτηθεί.

Γενικότερα ισχύουν οι οδηγίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ( www.civilprotection.gr).

Χανίων:Θεατρική Παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Θεάτρου...

0
Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Χανίων παρουσιάζει το έργο του Ντάριο Φο Δεν...

8ο Φεστιβάλ Τέχνης με συνδιοργανωτή τον Δήμο...

0
8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. 2025 Συνδιοργάνωση:Δήμος Ρεθύμνης Γενικό πρόγραμμα του...

Χανίων:Θεατρική Παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Θεάτρου...

0
Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Χανίων παρουσιάζει το έργο του Ντάριο Φο Δεν...

8ο Φεστιβάλ Τέχνης με συνδιοργανωτή τον Δήμο...

0
8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. 2025 Συνδιοργάνωση:Δήμος Ρεθύμνης Γενικό πρόγραμμα του...
Team Πολ. Κρήτης
