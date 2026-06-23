Ρέθυμνο:Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των ναρκωτικών «Ενώνουμε Φωνές – Δημιουργούμε Δίκτυα Ζωής»

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 2026

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Φεστιβάλ Πρόληψης 2026 : «Ενώνουμε Φωνές – Δημιουργούμε Δίκτυα Ζωής»

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ρεθύμνου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, διοργανώνει ένα Φεστιβάλ πρόληψης, δημιουργίας και σύνδεσης για παιδιά, εφήβους, γονείς και ολόκληρη την κοινότητα, το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στην Πλατεία Μικρασιατών.

Το Φεστιβάλ Πρόληψης 2026 πραγματοποιείται στα πλαίσια των δράσεων του Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Ρεθύμνου για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας γύρω από την ψυχοκοινωνική υγεία και την πρόληψη των εξαρτήσεων.

Η πρόληψη δεν αφορά μόνο στην αποτροπή της χρήσης ουσιών, αλλά και στην ενίσχυση εκείνων των παραγόντων που ενδυναμώνουν και προστατεύουν το άτομο, βοηθώντας το να υιοθετεί στάσεις και συμπεριφορές που διευκολύνουν την λειτουργικότητά του και τις σχέσεις με τους γύρω του.

Η πρόληψη είναι μια ολιστική προσέγγιση που ξεκινά από την καθημερινότητα των ανθρώπων και επενδύει στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ζωής, στη στήριξη της οικογένειας, στην ουσιαστική επικοινωνία και στη δημιουργία κοινοτήτων με υγιείς σχέσεις και θετικά πρότυπα που αποτρέπουν την εμφάνιση εξαρτητικών συμπεριφορών.

Το φετινό μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή και να διαμορφώσουμε περιβάλλον που προάγει την ψυχική υγεία, την αλληλεγγύη και την ενεργή συμμετοχή όλων των μελών μιας κοινότητας.

Η πρόληψη δεν μπορεί να επιτευχθεί μεμονωμένα. Απαιτείται συλλογική προσπάθεια και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικών, φορέων, συλλόγων, τοπικών κοινοτήτων και των ίδιων των πολιτών.

Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μέσα από ενημέρωση, στήριξη, συνεργασία και δράσεις, μπορούμε να χτίσουμε ένα μέλλον χωρίς εξαρτήσεις.

Με το σκεπτικό αυτό για τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών επιλέξαμε να ενώσουμε τις φωνές μας με φορείς της τοπικής κοινωνίας που προσφέρουν σημαντικό έργο εθελοντισμού, ευαισθητοποίησης , υποστήριξης και ενδυνάμωσης τόσο της ψυχικής, όσο και της σωματικής υγείας των πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα, οι φορείς που θα συμμετέχουν είναι : ΑΞΕΠΤ (Ασφαλή, Ξέγνοιαστα Παιδιά Τώρα), Δότες Ζωής, Δημοτική Φιλαρμονική Ρεθύμνου, Εθελοντική Ομάδα Ένα, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Ρεθύμνου, Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, Λύκειο Ελληνίδων Ρεθύμνου,

Μονάδα Πολλαπλής Παρέμβασης ΕΟΠΑΕ Ρεθύμνου, ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ, Ποδηλατικός Σύλλογος Ρεθύμνου «ΑΤΛΑΣ», Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, 4ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Ρεθύμνου και Χαμόγελο του Παιδιού.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει:

19:00 – 21:00 : Λειτουργία ενημερωτικών περιπτέρων

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν και να γνωρίσουν το έργο και τις υπηρεσίες των συμμετεχόντων φορέων. Παράλληλα, θα διεξάγονται συμμετοχικές, βιωματικές και αθλητικές δράστηριότητες για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να εκφράσουν δημιουργικά τις αξίες μιας κοινότητας που στηρίζει και συμπεριλαμβάνει όλα τα μέλη της.

21.00: Χαιρετισμοί

21.15 : Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων Ν. Ρεθύμνης, κ. Σαρρή Μιχάλη

21:30– 22.30 : Μουσικοχορευτικά δρώμενα με τη συμμετοχή της Ορχήστρας της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ρεθύμνου, του Λύκειο Ελληνίδων Ρεθύμνου και την ειδική συμμετοχή της κας Γεωργίας Νταγάκη.

22:30 Λήξη Εκδήλωσης

Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος ΚΡΗΤΗ TV.

Σας προσκαλούμε να ενώσουμε τις φωνές μας και να δημιουργήσουμε μαζί δίκτυα ζωής, φροντίδας και αλληλεγγύης για τα παιδιά, τους νέους, τις οικογένειες και ολόκληρη την κοινότητα.

Η πρόληψη ανθίζει εκεί όπου υπάρχουν σχέσεις, συμμετοχή και κοινότητα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ : Ενημέρωση για τη δράση του φορέα, Συμμετοχική δράση για την κοινότητα «Το αποτύπωμα μου στην Πρόληψη», Βιωματική δράση για παιδιά και εφήβους «Φοράω τα όνειρά μου για το αύριο», Βιωματική δράση για παιδιά με τους γονείς τους «Στο ταξίδι της ζωής…»

ΕΟΠΑΕ : Ενημέρωση για τη δράση του φορέα, Βιωματική δράση για την κοινότητα με θέμα «Τι μας δίνει δύναμη;»

ΚΟΙΚΕΨΥΠΕ : Ενημέρωση για τη δράση του φορέα , Εικαστικές δράστηριότητες για παιδιά.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ : Ενημέρωση για τη δράση του φορέα , Παρουσίαση πρώτων βοηθειών ,Βιωματική δράση προσομοίωσης για την επήρεια εξαρτησιογόνων ουσιών στην οδήγηση.

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ : Ενημέρωση για τη δράση του φορέα, Έκθεση φωτογραφίας, Παρουσίαση βοτάνων της Κρήτης, Παιχνίδι προσανατολισμού και Εικαστικές δράσεις για παιδιά.

ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ : Ενημέρωση για τη δράση του φορέα, Παρουσίαση παραδοσιακών φορεσιών (Μακεδονίτικη- Γιδάς και Τσολιάς), Έκθεση βιβλίων του Λυκείου Ελληνίδων.

ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ : Ενημέρωση για τη δράση του Συλλόγου, Αθλητικές δραστηριότητες με θέμα «Ο αθλητισμός είναι ζωή: Παιχνίδι, Δράση, Πρόληψη» από τις ομάδες βόλεϊ και μπάσκετ του Συλλόγου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ : Ενημέρωση για τη δράση του Συλλόγου, Βιωματική δράση : “Το Δέντρο των Ευχών της Πρόληψης. Μαζί μπορούμε να…. ” και Αθλητική – βιωματική δράση συμπερίληψης από την ομάδα του ΚΔΑΠ ΑμεΑ Ρεθύμνου “ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και στον αθλητισμό” .

ΑΞΕΠΤ ( Ασφαλή Ξέγνοιαστα Παιδιά Τώρα): Ενημέρωση για τις δράσεις της ΑΞΕΠΤ και τα προγράμματα σεξουαλικής αγωγής.

ΔΟΤΕΣ ΖΩΗΣ : Ενημέρωση για την εθελοντική αιμοδοσία , Εγγραφές εθελοντών δωρεάς μυελού των οστών.

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ : Ενημέρωση για τη δράση του φορέα

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΛΑΣ : Ενημέρωση για τη δράση του Συλλόγου

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ – 4ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Ενημέρωση για τη δράση του φορέα, Βιωματικά Εργαστήρια για

παιδιά με τους γονείς τους με θέματα «Οι πυλώνες της Ζωής μου» , «Ασπίδες Προστασίας» και «Οι Δεσμοί που μας Κρατούν» (Εργαστήρι κόμπων).

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑ : Ενημέρωση για τις δράσεις πολιτικής προστασίας της Εθελοντικής Ομάδας ΕΝΑ , Παρουσίαση και επίδειξη νέου πυροσβεστικού οχήματος.