Ρέθυμνο:Στην τελική ευθεία ο 5ος Λαϊκός Αγώνας «Λούης Τίκας»

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία ενόψει του 5ου Λαϊκού Δρόμου «Λούης Τίκας» που θα διεξαχθεί την Κυριακή, 28 Ιουνίου και συνδιοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτρας και το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης με την υποστήριξη του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ρεθύμνου.

Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί στις 18:30 και οι δρομείς θα διατρέξουν απόσταση 10.000 μέτρων, με αφετηρία την ιστορική Ιερά Μονή Αρκαδίου και τερματισμό τη Λούτρα, όπου γεννήθηκε το 1886 ο Ρεθεμνιώτης Ηλίας Σπαντιδάκης (Λούης Τίκας).

Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η διεξαγωγή αυτού του αγώνα εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον από δρομείς προερχόμενους όχι μόνο από τον Νομό Ρεθύμνης, αλλά από ολόκληρη την Κρήτη, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρξει πολυπληθής συμμετοχή.

Ο Λαϊκός Δρόμος «Λούης Τίκας» δεν αποτελεί μια μονοσήμαντη αθλητική διοργάνωση, αλλά παράλληλα συνιστά και την απότιση τιμής και φόρου μνήμης σε μια εμβληματική προσωπικότητα: σε έναν ατρόμητο ιδεολόγο και μαχητή που σημάδεψε με την παρουσία, αλλά και με τη θυσία της τους αγώνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο Λούης Τίκας έφυγε από τη Λούτρα και μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου δολοφονήθηκε το 1914, σε ηλικία μόλις 28 ετών, πληρώνοντας με τη ζωή του το επαναστατικό πνεύμα του και τη συμμετοχή του σε ρόλο πρωτοστάτη στο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα.

Με τους αγώνες, το πάθος και τα ιδανικά για τα οποία μαχόταν, άφησε μια σημαντική παρακαταθήκη και ένα ανεξίτηλο και μάλιστα διεθνές αποτύπωμα, με αποτέλεσμα να θεωρείται ήρωας στην Αμερική όπου η μνήμη του διαιωνίζεται τόσο με εκδηλώσεις, όσο και με τους ανδριάντες του που έχουν στηθεί σε διάφορες πόλεις.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στον 5ο Λαϊκό Δρόμο «Λούης Τίκας» μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στις επίσημες ιστοσελίδες του Δήμου Ρεθύμνης (www.rethymno.gr ) και του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ρεθύμνου (www.sdyrethymnou@gmail.com) έως και αύριο, Πέμπτη, 25 Ιουνίου, 2026 στις 14:00.