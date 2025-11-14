ΕΛΛΑΔΑ

Reuters: Η Ελλάδα διαπραγματεύεται την αγορά οπλικών συστημάτων από το Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιαεροπορικού συστήματος.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ισραήλ για την αγορά σύγχρονων πυραυλικών συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για έναν σχεδιαζόμενο θόλο αντιαεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται δύο αξιωματούχους που έχουν γνώση του θέματος.

Όπως σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, η Αθήνα έχει δηλώσει ότι θα δαπανήσει περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ (33 δισεκατομμύρια δολάρια) έως το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της, καθώς βγαίνει από την κρίση χρέους του 2009-2018 και προσπαθεί να συμβαδίσει με τον ιστορικό αντίπαλό της, την Τουρκία.

Περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιαεροπορικού συστήματος, που ονομάζεται «Ασπίδα του Αχιλλέα». Σχεδιάζει επίσης να αγοράσει νέα μαχητικά αεροσκάφη stealth, φρεγάτες και υποβρύχια από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

«Θέλουμε να αγοράσουμε 36 συστήματα πυροβολικού PULS και αντιαεροπορικά συστήματα για την «Ασπίδα του Αχιλλέα». Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ θα ενταθούν τον επόμενο μήνα», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους, προσθέτοντας ότι ελληνικές εταιρείες θα παράσχουν περίπου το 25% του έργου.

Το κόστος των 36 συστημάτων πυραυλικού πυροβολικού PULS, που κατασκευάζονται από την ισραηλινή Elbit, εκτιμάται σε 650 εκατομμύρια ευρώ, δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία των ανατολικών συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία.

Η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν ισχυρούς οικονομικούς και διπλωματικούς δεσμούς. Έχουν ξεκινήσει αρκετές κοινές ασκήσεις τα τελευταία χρόνια και λειτουργούν ένα κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα.

Ένας δεύτερος Έλληνας αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Η Ελλάδα, η οποία χρησιμοποιεί επίσης τα αμερικανικής κατασκευής αντιαεροπορικά αμυντικά συστήματα Patriot, θέλει να αντικαταστήσει τα παλαιότερα ρωσικής κατασκευής OSA, TOR-M1 και S-300.

Το 2024, η Ελλάδα εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά αντιαεροπορικών και σύγχρονων συστημάτων πυροβολικού από το Ισραήλ, αλλά οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα ανέβαλαν τις συζητήσεις, δήλωσε ο δεύτερος αξιωματούχος.

 

Πηγή: Reuters / Cretalive

