«Ρώτα κι εμένα»: Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του Αντώνη Καράτζη

Το νέο του τραγούδι με τίτλο «Ρώτα κι εμένα», παρουσιάζει ο Αντώνης Καράτζης.

Πρόκειται για μια -γεμάτη συναισθήματα- μπαλάντα που συγκινεί και ταξιδεύει!

Με λόγια που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά και μελωδία που καθηλώνει, το τραγούδι έρχεται να εκφράσει τα συναισθήματα που όλοι κρύβουμε μέσα μας, αλλά δεν τολμάμε να τα μοιραστούμε!

Τους στίχους υπογράφει ο Πάνος Ανδριτσάκης, ενώ η μουσική ανήκει στον Ιορδάνη Παύλου.

Η ερμηνεία του Αντώνη Καράτζη απογειώνει το κομμάτι και το μετατρέπει σε μια… μουσική εξομολόγηση που σίγουρα θα σας αγγίξει!