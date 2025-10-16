ΜΟΥΣΙΚΗ

«Ρώτα κι εμένα»: Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του Αντώνη Καράτζη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το νέο του τραγούδι με τίτλο «Ρώτα κι εμένα», παρουσιάζει ο Αντώνης Καράτζης.

Πρόκειται για μια -γεμάτη συναισθήματα- μπαλάντα που συγκινεί και ταξιδεύει!

Με λόγια που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά και μελωδία που καθηλώνει, το τραγούδι έρχεται να εκφράσει τα συναισθήματα που όλοι κρύβουμε μέσα μας, αλλά δεν τολμάμε να τα μοιραστούμε!

Τους στίχους υπογράφει ο Πάνος Ανδριτσάκης, ενώ η μουσική ανήκει στον Ιορδάνη Παύλου.

Η ερμηνεία του Αντώνη Καράτζη απογειώνει το κομμάτι και το μετατρέπει σε μια… μουσική εξομολόγηση που σίγουρα θα σας αγγίξει!

Γωγώ Λιδάκη: Με την υπογραφή του Κυριάκου...

0
Η ταλαντούχα τραγουδίστρια, Γωγώ Λιδάκη έρχεται να ταράξει τα...

Σταμάτης Γονίδης και Γιάννης Πλούταρχος δείπνησαν μαζί...

0
Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στο «Anodos», για τη μεγάλη...

Γωγώ Λιδάκη: Με την υπογραφή του Κυριάκου...

0
Η ταλαντούχα τραγουδίστρια, Γωγώ Λιδάκη έρχεται να ταράξει τα...

Σταμάτης Γονίδης και Γιάννης Πλούταρχος δείπνησαν μαζί...

0
Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στο «Anodos», για τη μεγάλη...
Γωγώ Λιδάκη: Με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου το νέο single της Κρητικιάς ερμηνεύτριας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης στο φεστιβάλ «Γεύσεις Μυλοποτάμου – Γεύσεις Κρήτης: Γαστρονομία – Πολιτισμός – Τουρισμός»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
13 έως και 18 Οκτωβρίου, Σύνταγμα - Σταθμός Μετρό Πραγματοποιήθηκαν...

Ηράκλειο:Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις κλοπών αγροτικών οχημάτων και μία υπόθεση ζωοκλοπής,

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών...

Ρέθυμνο:Υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στο 36ο Κυνήγι του Θησαυρού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Καρναβαλικής Ομάδας «ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ» με...

Διαδραστικό σεμινάριο: Ο πολιτισμός στο επίκεντρο; Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού έργου Europe Direct,...

