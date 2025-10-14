Γωγώ Λιδάκη: Με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου το νέο single της Κρητικιάς ερμηνεύτριας

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια, Γωγώ Λιδάκη έρχεται να ταράξει τα μουσικά δεδομένα με το ανατρεπτικό νέο single της.

Αυτό έχει τίτλο «Δες τι έχασες» και φέρει την υπογραφή του επιτυχημένου συνθέτη και παραγωγού Κυριάκου Παπαδόπουλου, ενώ είναι σε στίχους της ανερχόμενης σπουδαίας στιχουργού, Μαίρης Περγάμαλη.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη και ξεχωριστή πρόταση που συνδυάζει την ποπ-ροκ μουσική με το λαϊκό ηχόχρωμα της ανερχόμενης τραγουδίστριας και έρχεται να βάλει την δική της σφραγίδα στο μουσικό στερέωμα!

Το «Δες τι έχασες» θα αποτελέσει το Μότο του χειμώνα καθώς και μέχρι σήμερα όλα τα μουσικά βίντεο της ταλαντούχας τραγουδίστριας ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο προβολές στο YouTube.

Μαζί με το τραγούδι κυκλοφορεί και ένα κινηματογραφικό music video σε σκηνοθεσία του κορυφαίου σκηνοθέτη Lyudmil Ilarionov Lusi από τη γειτονική μας Βουλγαρία.

Τα γυρίσματα έγιναν στη Βουλγαρία και ο σκηνοθέτης κατέφερε να προσφέρει μια μοναδική ατμόσφαιρα δίνοντας στο κλιπ μια αίσθηση μυστηρίου & δύναμης που ενισχύει το χαρακτήρα του τραγουδιού.

To «Δες τι έχασες» κυκλοφορεί από την Prime Productions και σε όλες τις ψηφιακέs, μουσικές πλατφόρμες.