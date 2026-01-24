ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Run Greece Ηράκλειο: Πρεμιέρα στις 29 Μαρτίου με επιστροφή στην Πλατεία Ελευθερίας και κοινωνικό πρόσημο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στήριξη στην Παιδογκολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ με πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού Λεωνίδα Τερζή

Την εκκίνηση της σειράς αγώνων Run Greece για το 2026 από το Ηράκλειο, την Κυριακή 29 Μαρτίου, ανακοίνωσε ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. κατά τη διάρκεια της κεντρικής συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Την Περιφέρεια Κρήτης, που αποτελεί συνδιοργανωτή του αγώνα μαζί με τον Δήμο Ηρακλείου, εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Λεωνίδας Τερζής.

Το «Run Greece Ηράκλειο», που αποτελεί τον πρώτο χρονικά από τους επτά συνολικά αγώνες που θα διεξαχθούν φέτος σε όλη την Ελλάδα με μεγάλο χορηγό την ERGO, επιστρέφει στη φυσική του έδρα. Μετά την ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης, η εκκίνηση και ο τερματισμός θα πραγματοποιηθούν και πάλι στην Πλατεία Ελευθερίας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης τονίστηκε πως το Ηράκλειο αποτελεί διαχρονικά τον πιο επιτυχημένο αγώνα της σειράς, συγκεντρώνοντας τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών. Στόχος των διοργανωτών για φέτος είναι οι εγγραφές να ξεπεράσουν τις 5.000.

Κοινωνική προσφορά και Πρόγραμμα «ΖΩΗ»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον κοινωνικό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Για πρώτη φορά φέτος, ποσό από τις εγγραφές των Run Greece θα διατίθεται σε φιλανθρωπική δράση ή δομή της εκάστοτε περιοχής. Συγκεκριμένα για το Ηράκλειο, μετά από πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού Λεωνίδα Τερζή, μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση της Παιδογκολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ.

Παράλληλα, ο Λεωνίδας Τερζής αναφέρθηκε στο πρωτοποριακό πρόγραμμα «ΖΩΗ» που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης, εστιάζοντας στην πρόληψη και την ασφάλεια των αθλουμένων και των πολιτών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την τοποθέτηση 260 σύγχρονων απινιδωτών σε αθλητικούς χώρους και πολυσύχναστα σημεία του νησιού, καθώς και τη λειτουργία Κινητής Καρδιολογικής Μονάδας.

Αγωνιστικό Πρόγραμμα και Παροχές

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει τις καθιερωμένες αποστάσεις:
Δρόμος 10χλμ.

Δρόμος 5χλμ. και Δυναμικό Βάδισμα.

Παιδικός Αγώνας 1.000μ. για μαθητές Δημοτικών Σχολείων (Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης).

Family Run για μαθητές μικρότερων τάξεων (Α΄, Β΄, Γ΄) με συνοδεία ενηλίκων και ΑμεΑ.

Από φέτος θεσπίζονται οικονομικά κίνητρα για τους τρεις πρώτους νικητές και νικήτριες των 5 και 10χλμ., ενώ θα κληρωθούν 50 θέσεις συμμετοχής για τον Μαραθώνιο της Αθήνας μεταξύ όλων των δρομέων της σειράς Run Greece.

Εγγραφές

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές έχουν ήδη ανοίξει στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν τα σημεία στο Ηράκλειο όπου θα πραγματοποιούνται εγγραφές δια ζώσης με έντυπες αιτήσεις.

