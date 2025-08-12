Σχέδιο επάρκειας νερού και αφαλάτωσης για τα νησιά

103 παρεμβάσεις σε 61 δήμους με χρηματοδότηση άνω των 9 εκατ. ευρώ.
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, προχωρά στην υλοποίηση ενός ευρείας κλίμακας προγράμματος για την εξασφάλιση επάρκειας και ποιότητας νερού στα ελληνικά νησιά, δίνοντας έμφαση στις πιο απομακρυσμένες και μικρές νησιωτικές περιοχές.
«Με ταχύτητα, συνεργασίες και στοχευμένες παρεμβάσεις, το Υπουργείο υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επάρκεια και την ποιότητα του νερού στα νησιά μας. Οι 103 δράσεις που πραγματοποιούνται φέτος σε 61 δήμους, με χρηματοδότηση άνω των 9 εκατ. ευρώ, βελτιώνουν τις συνθήκες υδροδότησης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, ενισχύοντας τη νησιωτικότητα ως συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας» δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.
103 στοχευμένες παρεμβάσεις σε 61 νησιωτικούς δήμους
Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει 103 στοχευμένες παρεμβάσεις σε 61 νησιωτικούς δήμους και ΔΕΥΑ, με χρηματοδότηση 9.073.448 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Ειδικού Σχεδίου Δράσης για τη Λειψυδρία 2025. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και Υδάτων, εγκρίθηκε επιπλέον χρηματοδότηση 20 εκατομμυρίων ευρώ για έργα σε περιοχές με άμεσες ανάγκες.
Με fast-track διαδικασίες αδειοδότησης, έχουν ήδη εγκριθεί 35 νέες μονάδες αφαλάτωσης σε 27 νησιά, ενισχύοντας σημαντικά τα υδροδοτικά δίκτυα. Η Γενική Γραμματεία αναλαμβάνει επίσης τεχνική υποστήριξη και διαγωνιστικές διαδικασίες για μικρούς νησιωτικούς δήμους, αποτρέποντας καθυστερήσεις στην υλοποίηση.
Ειδικές δράσεις έχουν προγραμματιστεί για περιοχές όπως η Μεγίστη, οι Λειψοί, η Κίμωλος, τα Διαπόντια Νησιά, η Γαύδος, ο Άγιος Ευστράτιος και η Ιερά Μονή Πανορμίτη Σύμης, ενώ παράλληλα χρηματοδοτείται η πρόσληψη τεχνικών συμβούλων σε πάνω από 15 δήμους.
Σε στρατηγικό επίπεδο, δρομολογείται συνεργασία με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Οικονομίας & Οικονομικών για την εκπόνηση πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών, την ενιαία κοστολόγηση έργων αφαλάτωσης και την υποστήριξη αδύναμων δικαιούχων.
Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για τα Ύδατα και υπό τον συντονισμό του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, το Υπουργείο καταθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία, με στόχο η νησιωτικότητα να αποτελεί σταθερό κριτήριο στη διαχείριση υδάτινων πόρων.
Από το 2019 έως σήμερα, έχουν υλοποιηθεί περισσότερα από 400 έργα σε 78 νησιά, με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 60 εκατ. ευρώ.
Σχολιάζοντας το έργο ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, δήλωσε: «Με συνεχείς επισκέψεις στα νησιά, στενή συνεργασία με τοπικούς φορείς και στοχευμένες παρεμβάσεις, αντιμετωπίζουμε ουσιαστικά τη λειψυδρία. Η προστασία και ανάδειξη της νησιωτικότητας αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης».
