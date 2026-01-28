Σε σχολεία του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, οι Συλλογές της Alpha Bank

Σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο βρέθηκαν η Νομισματική Συλλογή και η Συλλογή Έργων Τέχνης της τράπεζας, πραγματοποιώντας εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

H Alpha Bank συνέδεσε τόσο την ιστορία του χρήματος όσο και την ιστορία της Τέχνης με την εκπαιδευτική διαδικασία, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών της δράσεων σε σχολεία της Κρήτης.

Η Μουσειοβαλίτσα στο Ηράκλειο

Η μουσειοβαλίτσα της Νομισματικής Συλλογής της τράπεζας βρέθηκε στο Γυμνάσιο Γαζίου Ηρακλείου υλοποιώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ταξίδι στον κόσμο του χρήματος».

Στη δράση συμμετείχαν 35 μαθητές και μαθήτριες της Α’ Γυμνασίου, οι οποίοι γνώρισαν τα μέσα συναλλαγής πριν από την εμφάνιση του νομίσματος, το πρώτο νόμισμα της ιστορίας και την εξέλιξη της νομισματικής κυκλοφορίας σε διαφορετικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εξοικείωση των παιδιών με νομίσματα που προέρχονται από την περιοχή τους, ενισχύοντας τη σύνδεση με τον τοπικό πολιτισμό.

Παράλληλα, μέσα από δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην ηλικία τους, οι μαθητές και οι μαθήτριες κατανόησαν βασικές οικονομικές έννοιες, όπως ο προσωπικός προϋπολογισμός, η καταγραφή εσόδων και εξόδων και η αποταμίευση. Τέλος, πήραν μέρος σε βιωματικές δραστηριότητες, ενώ η μουσειοβαλίτσα παρέμεινε στο σχολείο, ώστε το υλικό της να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο των μαθημάτων.

Σύγχρονη τέχνη και γυναικεία δημιουργία στο Ρέθυμνο

Την ίδια ημέρα, η Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha Bank υποδέχθηκε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης στο Ρέθυμνο 44 μαθητές και μαθήτριες της Δ’ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου, στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης «ΓΥΝΑΙΚΕΣ. Συνομιλίες Ελληνίδων δημιουργών μέσα στον χρόνο».

Μέσα από τη βιωματική ξενάγηση, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με έργα σημαντικών Ελληνίδων δημιουργών και γνώρισαν βασικές έννοιες της σύγχρονης τέχνης, όπως η θεματολογία, οι μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης και ο διαχρονικός ρόλος των γυναικών στον χώρο της τέχνης.

Παράλληλα, κατανόησαν πώς τα έργα αντανακλούν εμπειρίες, ανησυχίες και προοπτικές των δημιουργών, αναπτύσσοντας μια ουσιαστικότερη σχέση με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Τα παιδιά συμμετείχαν επίσης στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συνοδεύει την έκθεση και έχει σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά δημοτικού, προσφέροντας μια σύγχρονη, δημιουργική και βιωματική προσέγγιση της τέχνης.