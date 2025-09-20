ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σέρρες: Οργισμένη κινητοποίηση – Φυγαδεύτηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τη SEREXPO

ΠΚ team

Ημερομηνία:

Αγρότες και κτηνοτρόφοι οργάνωσαν δυναμική κινητοποίηση στις Σέρρες όπου φιλοξενείται η 10η SEREXPO – Ο Γιάννης Ανδριανός φυγαδεύτηκε από τον χώρο, του έριξαν καφέδες και νερά.

Την οργή των αγροτών και των κτηνοτρόφων στις Σέρρες αντιμετώπισε ο Γιάννης Ανδριανός, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο αγροτικός και ο κτηνοτροφικός κόσμος είναι οργισμένος με τα κυβερνητικά μέτρα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι είχαν οργανώσει δυναμική κινητοποίηση από το πρωί του Σαββάτου στην 10η Serexpo.

Σύμφωνα με το lionnews.gr, κατέλαβαν το οδόστρωμα, με την Τροχαία να βρίσκεται στο σημείο και να ρυθμίζει την κυκλοφορία.

Φωτογραφίες και βίντεο από τα όσα συνέβησαν στις Σέρρες

Όταν εμφανίστηκε ο Γιάννης Ανδριανός, οι συγκεντρωμένοι άρχισαν να του κάνουν ερωτήσεις για τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου με έντονο τρόπο, ο υφυπουργός δεν έδινε πειστικές απαντήσεις και προκλήθηκε ένταση.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι άρχισαν να πετούν καφέδες και νερά στον υφυπουργό, ο οποίος φυγαδεύτηκε, ενώ το Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας «AgroSerres», που ήταν προγραμματισμένο για σήμερα το πρωί ματαιώθηκε.

Η στιγμή της έντασης στις Σέρρες, όταν και φυγαδεύτηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης:

https://www.facebook.com/share/v/1Gj4y7k1uG/

 

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είχαν προαναγγείλει την κινητοποίησή τους.

Σε ανακοινώσεις τους επισήμαιναν ότι ο ΑΤΑΚ τους δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των αγροτικών εκτάσεων και στις δηλώσεις καλλιέργειας, γεγονός που τους προκαλεί μεγάλη αγωνία ενόψει της καταβολής των κοινοτικών επιδοτήσεων.

Οι παραγωγοί τονίζουν ότι πρέπει να βρεθεί λύση έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος απώλειας επιχορηγήσεων.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός.

Το πανό του Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου έγραφε «ΑΤΑΚτοποιήστε το μέλλον του αγρότη», μια προφανής αναφορά στον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου.

*Πηγή φωτογραφιών: lionnews.gr

ΠΚ team
ΠΚ team
