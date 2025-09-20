Τεράστιο ζήτημα η σίτιση των μαθητών στα σχολεία – Περισσότερες οι αιτήσεις φέτος

Προηγούμενο Άρθρο
Το νέο TAXIS φέρνει αυτόματες δηλώσεις και...
Σημαντική είναι και η αλλαγή κουλτούρας που φέρνει το...
Καιρός: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ...
Οι αντικυκλωνικές συνθήκες εμποδίζουν τα φαινόμενα· άνοδος θερμοκρασίας έως...
Ρέθυμνο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ 18χρονων τα ξημερώματα – Στο νοσοκομείο τραυματίας που εκτοξεύτηκε σε βιτρίνα καταστήματος
Βίντεο καταγράφει σκηνές ωμής βίας με νεαρούς να χτυπιούνται...
Κάρπαθος: Γεννήθηκε μετά από χρόνια αρσενική φώκια – Ελπίδα για συνέχεια του σπάνιου είδους
Μετά από μία σειρά θηλυκών γεννήσεων, η γέννηση της...