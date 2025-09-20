ΕΛΛΑΔΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ασύλληπτη τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Έπνιξε την αδερφή του με σακούλα και κάλεσε την ΕΛΑΣ

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα, εντόπισαν τη σορό της 59χρονης γυναίκας και πέρασαν χειροπέδες στον 50χρονο.

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη όπου μία 59χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον 50χρονο αδερφό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Χαριλάου και πιο συγκεκριμένα στην οδό Αλεξανδρείας.

Ο 50χρονος άνδρας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να έπνιξε με σακούλα την αδερφή του και στη συνέχεια κάλεσε ο ίδιος την Άμεση Δράση, προκειμένου να ομολογήσει το έγκλημα.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο όπου εντόπισαν νεκρή τη γυναίκα και συνέλαβαν τον δράστη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φαίνεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο δράστης έμενε στο ίδιο σπίτι με την άτυχη 59χρονη.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Το νέο TAXIS φέρνει αυτόματες δηλώσεις και...

0
Σημαντική είναι και η αλλαγή κουλτούρας που φέρνει το...

Καιρός: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ...

0
Οι αντικυκλωνικές συνθήκες εμποδίζουν τα φαινόμενα· άνοδος θερμοκρασίας έως...

Το νέο TAXIS φέρνει αυτόματες δηλώσεις και...

0
Σημαντική είναι και η αλλαγή κουλτούρας που φέρνει το...

Καιρός: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ...

0
Οι αντικυκλωνικές συνθήκες εμποδίζουν τα φαινόμενα· άνοδος θερμοκρασίας έως...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τεράστιο ζήτημα η σίτιση των μαθητών στα σχολεία – Περισσότερες οι αιτήσεις φέτος
Επόμενο άρθρο
Καιρός: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ την Κυριακή στην Κρήτη – Πότε αναμένονται οι πρώτες φθινοπωρινές βροχές
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Το νέο TAXIS φέρνει αυτόματες δηλώσεις και επιστροφές φόρου σε 24 ώρες

ΠΚ team ΠΚ team -
Σημαντική είναι και η αλλαγή κουλτούρας που φέρνει το...

Καιρός: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ την Κυριακή στην Κρήτη – Πότε αναμένονται οι πρώτες φθινοπωρινές βροχές

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι αντικυκλωνικές συνθήκες εμποδίζουν τα φαινόμενα· άνοδος θερμοκρασίας έως...

Ρέθυμνο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ 18χρονων τα ξημερώματα – Στο νοσοκομείο τραυματίας που εκτοξεύτηκε σε βιτρίνα καταστήματος

ΠΚ team ΠΚ team -
Βίντεο καταγράφει σκηνές ωμής βίας με νεαρούς να χτυπιούνται...

Κάρπαθος: Γεννήθηκε μετά από χρόνια αρσενική φώκια – Ελπίδα για συνέχεια του σπάνιου είδους

ΠΚ team ΠΚ team -
Μετά από μία σειρά θηλυκών γεννήσεων, η γέννηση της...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST