Ασύλληπτη τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Έπνιξε την αδερφή του με σακούλα και κάλεσε την ΕΛΑΣ

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα, εντόπισαν τη σορό της 59χρονης γυναίκας και πέρασαν χειροπέδες στον 50χρονο.
Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη όπου μία 59χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον 50χρονο αδερφό της.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Χαριλάου και πιο συγκεκριμένα στην οδό Αλεξανδρείας.
Ο 50χρονος άνδρας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να έπνιξε με σακούλα την αδερφή του και στη συνέχεια κάλεσε ο ίδιος την Άμεση Δράση, προκειμένου να ομολογήσει το έγκλημα.
Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο όπου εντόπισαν νεκρή τη γυναίκα και συνέλαβαν τον δράστη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φαίνεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο δράστης έμενε στο ίδιο σπίτι με την άτυχη 59χρονη.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ