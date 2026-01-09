Σέρρες: Σε σωφρονιστικό κατάστημα ανήλικων ο 16χρονος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου

Σε σωφρονιστικό κατάστημα ανήλικων μεταφέρεται ο 16χρονος κατηγορούμενος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου. Σε σωφρονιστικό κατάστημα ανήλικων μεταφέρεται ο 16χρονος κατηγορούμενος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Απολογήθηκε σήμερα, ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών ο 16χρονος που κατηγορείται για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, σε κεντρικό σημείο της πόλης των Σερρών. Προανακριτικά, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι κατάφερε χτυπήματα στον παθόντα, με αφορμή μία κοπέλα. Τα ιατροδικαστικά ευρήματα έδειξαν βαρύτατες κακώσεις σε όλο το σώμα του 17χρονου θύματος. Μεταξύ άλλων, η έκθεση που συντάχθηκε από τον ιατροδικαστή και ενσωματώθηκε στη δικογραφία, περιγράφει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου, η κηδεία του οποίου πραγματοποιήθηκε τα προηγούμενα 24ωρα σε κλίμα οδύνης. Σύμφωνα με τη μητέρα του κατηγορούμενου, ο αδελφός του κατηγορούμενου βρισκόταν με έναν φίλο του στο σπίτι και έφευγαν από εκεί για να κατευθυνθούν προς το δικαστικό μέγαρο Σερρών. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ εκεί, οι δύο ανήλικοι προσήχθησαν. Όπως καταγγέλλει η μητέρα του 16χρονου και του προσαχθέντα, «τους πήραν μέσα επίτηδες, για εξακρίβωση στοιχείων. Αυτό έγινε εσκεμμένα, αυτό είναι αντίποινα. Τους θέλουν και τους δύο σε μια κόλλα χαρτί», κατήγγειλε η μητέρα τους. Η ιατροδικαστική έκθεση Τα ιατροδικαστικά ευρήματα έδειξαν βαρύτατες κακώσεις σε όλο το σώμα του 17χρονου θύματος. Μεταξύ άλλων, η έκθεση που συντάχθηκε από τον ιατροδικαστή και ενσωματώθηκε στη δικογραφία, περιγράφει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου. Με πλούσιο ποινικό παρελθόν ο 16χρονος Στις 27/07/2023 προσήχθη στο Α.Τ. Σερρών, στις 17/06/2024 συνελήφθη για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης (0,32γρ), στις 21/06/2024 προσήχθη στην Υ.Α. Σερρών, στις 19/11/2024 προσήχθη στην Υ.Α. Σερρών και στις 25/03/2024 συνελήφθη για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και κλοπή από κοινού με άλλους δύο δράστες. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το 2024 που συνελήφθη για πρώτη φορά, κινήθηκε η διαδικασία αφαίρεσης της επιμέλειας από την μητέρα και ανάθεσης της σε άλλα συγγενικά πρόσωπα, ωστόσο η μητέρα αρνήθηκε και έκτοτε του έχει επιβληθεί το αναμορφωτικό μέτρο της διοικητικής επιμέλειας από την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Σερρών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.