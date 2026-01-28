Σημαντική διεθνής θέση για τη Ντόρα Μπακογιάννη στο Συμβούλιο της Ευρώπης!

Σημαντική θεσμική θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναλαμβάνει η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία εξελέγη αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβούλιο της Ευρώπης. Με την εκλογή της, η Ελληνίδα πολιτικός θα συμμετέχει για το 2026 στο προεδρείο της Συνέλευσης, έχοντας ενεργό ρόλο στον συντονισμό του κοινοβουλευτικού έργου και στη λειτουργία της ολομέλειας. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, με έδρα το Στρασβούργο, αποτελεί ένα από τα βασικά θεσμικά όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Συγκροτείται από 612 μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, τα οποία προέρχονται από τα εθνικά κοινοβούλια των 46 κρατών-μελών, ενώ συμμετέχουν επίσης 30 Παρατηρητές και 30 Εταίροι για τη Δημοκρατία. Η πρώτη της Σύνοδος πραγματοποιήθηκε στις 10 Αυγούστου 1949, θέτοντας τις βάσεις για τη διαρκή κοινοβουλευτική συνεργασία στον ευρωπαϊκό χώρο. Κεντρική αποστολή της Συνέλευσης είναι η προώθηση της δημοκρατίας, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ενίσχυση του κράτους δικαίου, στόχοι που συνιστούν τον πυρήνα της δράσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Παράλληλα, ασκεί ουσιαστικό συμβουλευτικό ρόλο, διατηρώντας συνεχή δίαυλο επικοινωνίας με κυβερνήσεις, εθνικά κοινοβούλια, την κοινωνία των πολιτών και διεθνείς οργανισμούς. Μέσα από τις αρμοδιότητές της, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση έχει εξελιχθεί σε καθοριστικό μοχλό πρωτοβουλιών του Οργανισμού. Οι συστάσεις της προς την Επιτροπή των Υπουργών, που αποτελεί το όργανο λήψης αποφάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχουν επανειλημμένα οδηγήσει σε σημαντικές πολιτικές και θεσμικές παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο των θεσμικών της εξουσιών, η Συνέλευση εκλέγει τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και τους δικαστές του Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επιπλέον, αποστέλλει αποστολές παρατηρητών σε κράτη-μέλη και τρίτες χώρες, με στόχο την παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας και την ενίσχυση της δημοκρατικής διαφάνειας.