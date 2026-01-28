Νέα εποχή για την Εκκλησία της Κρήτης: Πότε χειροτονούνται οι νέοι Μητροπολίτες – Τα πρόσωπα, τα τριπρόσωπα και οι διάδοχοι

Σε τροχιά ανανέωσης εισέρχονται οι Μητροπόλεις Κυδωνίας και Αποκορώνου καθώς και Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, έπειτα από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο Έκτακτης Συνοδικής Συνεδρίασης της Εκκλησία της Κρήτης. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την παρουσία όλων των μελών της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου και τη συμμετοχή της Πατριαρχικής Εξαρχίας. Σύμφωνα με την εκλογική απόφαση, νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου αναδείχθηκε ο Τίτος Ταμπακάκης, μέχρι πρότινος Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου. Για τη συγκεκριμένη Μητρόπολη, στο τριπρόσωπο συμμετείχαν επίσης οι Νήφων Βασιλάκης και Ειρηναίος Μπατζάκης. Η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο, ενώ μία ημέρα νωρίτερα, στις 6 Φεβρουαρίου, θα τελέσει το Μέγα Μήνυμα. Παράλληλα, για τη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, η Ιερά Σύνοδος εξέλεξε τον Ιωακείμ Καρανδινό, Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας. Στο αντίστοιχο τριπρόσωπο περιλαμβάνονταν ακόμη οι Αθανάσιος Καραχάλιος και Τιμόθεος Βωσάκος. Το Μέγα Μήνυμα του νέου Μητροπολίτη έχει οριστεί για τις 14 Φεβρουαρίου, ενώ η χειροτονία του θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, επίσης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Μηνά. Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη παρουσία των μελών της Πατριαρχικής Εξαρχίας, και συγκεκριμένα του Μητροπολίτη Γέροντος Χαλκηδόνος Εμμανουήλ και του Μητροπολίτη Αυστρίας Αρσενίου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού Νόμου της Εκκλησίας της Κρήτης. Υπενθυμίζεται ότι ο νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου διαδέχεται τον μακαριστό Δαμάσκηνο, ο οποίος εκοιμήθη τον Απρίλιο του 2025, ενώ στη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, τη σκυτάλη παραλαμβάνει ο Ιωακείμ Καρανδινός από τον επί σειρά ετών Μητροπολίτη Ειρηναίο, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2025 εξελέγη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Μητροπολίτης Μοσχονησίων. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι δύο νεοεκλεγέντες έδωσαν τα προβλεπόμενα Μικρά Μηνύματα ενώπιον της Ιεράς Συνόδου, σε κλίμα συγκίνησης, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας ποιμαντικής τους διακονίας στις Μητροπόλεις της Κρήτης. Το επίσημο ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης «Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερον Τετάρτην, 28ην Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. ἐν Ἡρακλείῳ, εἰς Ἔκτακτον Συνοδικήν Συνεδρίαν, παρόντων ἁπάντων τῶν Μελῶν Αὐτῆς, καί τῇ συμμετοχῇ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ καί Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, συνωδᾷ τῷ 3ῳ, 10ῳ καί 21ῳ ἄρθρῳ τοῦ Ν. 4149/1961 «Περί Καταστατικοῦ Νόμου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ψήφων κανονικῶν γενομένων, ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, προέβη εἰς τήν ἐκλογήν νέων Μητροπολιτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου ἐξελέγη ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου, ὅστις ἀκολούθως ἔδωκε τό νενομισμένον Μικρόν Μήνυμα ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων ἐξελέγη ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης Ἰωακείμ Καρανδινός, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, ὅστις ἀκολούθως ἔδωκε τό νενομισμένον Μικρόν Μήνυμα ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Τό Μέγα Μήνυμα τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Τίτου, θά δοθῇ ὑπ᾽ αὐτοῦ τήν Παρασκευήν, 6ην Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 6.00 μ.μ., ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, ἡ δέ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία αὐτοῦ θά τελεσθῇ τό Σάββατον, 7ην Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., ἐν τῷ αὐτῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ. Τό Μέγα Μήνυμα τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Ἰωακείμ, θά δοθῇ ὑπ᾽ αὐτοῦ τό Σάββατον, 14ην Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 6.00 μ.μ., ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, ἡ δέ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία αὐτοῦ θά τελεσθῇ τήν Κυριακήν, 15ην Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., ἐν τῷ αὐτῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ».