Δήλωση Ντόρας Μπακογιάννη για την εκλογή των δύο νέων μητροπολιτών.

Σήμερα στα Χανιά γράφτηκε ένα σημαντικό κεφάλαιο για την Εκκλησία της Κρήτης με την εκλογή των δύο νέων μητροπολιτών.

Για τη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, εξελέγη ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου, αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης και για τη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας, αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Καρανδινός.

Η εκλογή τους σηματοδοτεί την εμπιστοσύνη της Εκκλησίας σε πρόσωπα με ήθος, πνευματικότητα και διάθεση προσφοράς.

Εύχομαι η ποιμαντορία τους να είναι φωτισμένη, καρποφόρα και να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής και των ανθρώπων. Άξιοι!