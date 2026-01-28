Αναζήτηση
Δήλωση Ντόρας Μπακογιάννη για την εκλογή των δύο νέων μητροπολιτών.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Σήμερα στα Χανιά γράφτηκε ένα σημαντικό κεφάλαιο για την Εκκλησία της Κρήτης με την εκλογή των δύο νέων μητροπολιτών.

Για τη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, εξελέγη ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου, αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης και για τη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας, αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Καρανδινός.
Η εκλογή τους σηματοδοτεί την εμπιστοσύνη της Εκκλησίας σε πρόσωπα με ήθος, πνευματικότητα και διάθεση προσφοράς.

Εύχομαι η ποιμαντορία τους να είναι φωτισμένη, καρποφόρα και να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής και των ανθρώπων. Άξιοι!

