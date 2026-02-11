Σήμερα η μεγάλη μέρα του ΟΦΗ για τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό

Με φόντο μια ιστορική πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, ο ΟΦΗ δίνει σήμερα (17:00, Cosmote Sport 2) τον πιο κρίσιμο αγώνα της σεζόν απέναντι στον Λεβαδειακό, εκτός έδρας, στη ρεβάνς του 1-1 από το Παγκρήτιο Στάδιο.

Η ομάδα του Ηρακλείου βρίσκεται μπροστά σε μια τεράστια αγωνιστική πρόκληση, καθώς με νίκη εξασφαλίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη συμμετοχή της στον τελικό – ένα επίτευγμα που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του συλλόγου.

Το μεγάλο ραντεβού της 25ης Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τους «ασπρόμαυρους», που καλούνται να παρουσιαστούν με συγκέντρωση, σταθερότητα και αγωνιστική συνοχή. Η ισοπαλία του πρώτου ημιτελικού άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς, με το αποψινό παιχνίδι να αναμένεται αμφίρροπο. Σε περίπτωση νέας ισοπαλίας, προβλέπεται παράταση και –αν χρειαστεί– η διαδικασία των πέναλτι, σενάριο που στον ΟΦΗ θέλουν να αποφύγουν.

Πρόκειται για τον τρίτο αγώνα των δύο ομάδων μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας. Στο πρώτο ματς για το Κύπελλο ήρθε το 1-1, ενώ για τη Super League ο ΟΦΗ επικράτησε 3-2. Σήμερα, ωστόσο, διακυβεύονται πολύ περισσότερα.

Η αποστολή και τα σχέδια Κόντη

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε σε γρήγορους ρυθμούς και η αποστολή ταξίδεψε για τη Λιβαδειά. Ο Χρήστος Κόντης φέρεται διατεθειμένος να εμπιστευθεί τη «γνωστή συνταγή», με τον Χριστογεώργο να επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια.

Σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος, φανέλα βασικού διεκδικούν οι Λαμπρόπουλος, Γκονθάλεθ, Ανδρούτσος, Νους –που εξέτισε την ποινή του– Φούντας και πιθανότατα ο Αθανασίου.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Νέιρα (ατομικό πρόγραμμα), Καραχάλιος (θεραπεία), καθώς και οι Καινουργιάκης και Κοντεκάς.

Στο πλευρό της ομάδας ο κόσμος του ΟΦΗ

Ιδιαίτερη κινητοποίηση παρατηρείται και στις τάξεις των φιλάθλων του ΟΦΗ, που ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικό «παρών» στο γήπεδο «Λάμπρος Κατσώνης». Μετά από σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας, διατέθηκαν επιπλέον 150 εισιτήρια, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 300 για τους φίλους των «ασπρόμαυρων».

Η ΠΑΕ έχει ήδη διαθέσει τα εισιτήρια μέσω των αδειοδοτημένων λεσχών φιλάθλων, ενώ από τις Αρχές τονίζεται ότι δεν θα επιτρέπεται η προσέγγιση του γηπέδου σε όσους δεν διαθέτουν εισιτήριο.

Η λέσχη οργανωμένων «Snakes» τοποθετήθηκε δημόσια για το ζήτημα των εισιτηρίων, επισημαίνοντας ότι επιλέγει να μη συμμετάσχει στη διαδικασία διάθεσης, με το μήνυμα: «Όλοι ή κανένας», υπογραμμίζοντας τη στάση ενότητας μεταξύ των φιλάθλων.