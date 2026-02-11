Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Μία ακόμα δωρεά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΔΩΡΕΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Με βαθιά συγκίνηση, η Διοίκηση, το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό του ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ Νοσοκομείου ανακοινώνουν μια ακόμα επιτυχημένη διαδικασία δωρεάς οργάνων και ιστών τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 09/02/2026 από νοσηλευόμενο ασθενή 52 ετών με εγκεφαλικό θάνατο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Χάρη στην ανιδιοτελή πράξη αγάπης της οικογένειας του δότη, κατέστη δυνατή η δωρεά νεφρού και κερατοειδών, χαρίζοντας ελπίδα και καλύτερη ποιότητα ζωής σε συνανθρώπους μας που το είχαν ανάγκη.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια, η οποία, στη δύσκολη στιγμή στάθηκε φάρος ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.

Παράλληλα, συγχαίρουμε και ευχαριστούμε τις ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας , του Αναισθησιολογικού Τμήματος, του Χειρουργείου και των Εργαστηρίων του Νοσοκομείου μας,

καθώς και των εξειδικευμένων ομάδων λήψης και μεταμόσχευσης του Νοσοκομείου του Ευαγγελισμού και του ΠΑΓΝΗ, που με επαγγελματισμό, επιστημονική επάρκεια και αφοσίωση ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη δύσκολη αυτή διαδικασία. Ο γενικός συντονισμός έγινε από την ομάδα συντονισμού μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου υπό την καθοδήγηση του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Η δωρεά οργάνων αποτελεί ύψιστη πράξη αγάπης και κοινωνικής ευθύνης. Μέσα από αυτήν, η απώλεια μετατρέπεται σε ζωή και ελπίδα.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

«Παρασκευή και …13 λόγοι να χορέψουμε» :Το...

0
«Παρασκευή και …13 λόγοι να χορέψουμε» Το μεγάλο μασκέ πάρτι...

Σήμερα η μεγάλη μέρα του ΟΦΗ για...

0
Με φόντο μια ιστορική πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου...

«Παρασκευή και …13 λόγοι να χορέψουμε» :Το...

0
«Παρασκευή και …13 λόγοι να χορέψουμε» Το μεγάλο μασκέ πάρτι...

Σήμερα η μεγάλη μέρα του ΟΦΗ για...

0
Με φόντο μια ιστορική πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σήμερα η μεγάλη μέρα του ΟΦΗ για τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό
Επόμενο άρθρο
«Παρασκευή και …13 λόγοι να χορέψουμε» :Το μεγάλο μασκέ πάρτι της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. στο Μαρίνα Cafe’ Restaurant
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πλαίσιο: Πέθανε ο ιδρυτής της αλυσίδας Γιώργος Γεράρδος

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο...

Eurovision: Σήμερα ο πρώτος ελληνικός ημιτελικός με Akyla, Marseaux και Evangelia – Η ώρα και το κανάλι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το βράδυ της Τετάρτης διεξάγεται ο πρώτος ημιτελικός για...

«Παρασκευή και …13 λόγοι να χορέψουμε» :Το μεγάλο μασκέ πάρτι της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. στο Μαρίνα Cafe’ Restaurant

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Παρασκευή και …13 λόγοι να χορέψουμε» Το μεγάλο μασκέ πάρτι...

Γιώργος Μαζωνάκης: Εσπευσμένα στο Νοσοκομείο λόγω έντονης αδιαθεσίας

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Πειραιά μεταφέρθηκε το βράδυ της...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST