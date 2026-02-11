«Παρασκευή και …13 λόγοι να χορέψουμε»

Το μεγάλο μασκέ πάρτι της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. στο Μαρίνα Cafe’ Restaurant

την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

Οι αποκριάτικες δράσεις της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. στις «Ημέρες Χαράς 2026» συνεχίζονται με μασκέ πάρτι! Τίτλος του πάρτι «Παρασκευή και …13 λόγοι να χορέψουμε», αφού πάντα η περίοδος της Αποκριάς δίνει ευκαιρίες σε μικρούς και μεγάλους για γλέντι και ξεφάντωμα.

Έτσι την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00 στο Μαρίνα Cafe’ Restaurant, θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο μασκέ πάρτι ενώ dj θα είναι ο Θέμης Μαρκάκης που με αποκριάτικες μουσικές θα τους παρασύρει όλους στους ρυθμούς του βασιλιά Καρνάβαλου! Παράλληλα θα γίνει ένας μεγάλος διαγωνισμός για μεταμφιεσμένους με πολλές εκπλήξεις, μάσκες to go ενώ η Νίκη Γκοράνοβα θα κάνει 2min face painting.

Την παρουσίαση της βραδιάς θα κάνει η ηθοποιός Αμαλία Ζαργιανάκη.