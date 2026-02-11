Ρέθυμνο:Δημοσιοποίηση απόφασης για την υποψηφιότητα του Ανδρέα Γύπαρη στις επερχόμενες εκλογές της ΠΟΑΣΥ · Στήριξη στον Δημοσθένη Πάκο για την προεδρεία της ΠΟΑΣΥ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου, κατόπιν συνεδρίασής του, αποφάσισε ομόφωνα να ταχθεί υπέρ της υποψηφιότητας του Προέδρου της Ένωσής μας, Ανδρέα Γύπαρη, στις επικείμενες εκλογές της Ομοσπονδίας (Π.Ο.Α.Σ.Υ.), καθώς και τη στήριξη του Δημοσθένη Πάκου για την προεδρεία της Ομοσπονδίας.

Η απόφαση αυτή αποτυπώνει τη συλλογική εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι τόσο ο Ανδρέας Γύπαρης όσο και η ομάδα του Δημοσθένη Πάκου εκφράζουν με συνέπεια, γνώση και αγωνιστική διάθεση τις πραγματικές ανάγκες των αστυνομικών υπαλλήλων και δύνανται να συμβάλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της φωνής των συναδέλφων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ξεκάθαρα ότι η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου θα συνεχίσει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο συνδικαλιστικό κίνημα, με ενεργή παρουσία, ουσιαστικές παρεμβάσεις και συμμετοχή στη διαμόρφωση των συλλογικών διεκδικήσεων.

Ως Ένωση εκφράζουμε την εμπιστοσύνη μας σε συναδέλφους και συλλογικές προσπάθειες που προτάσσουν τη διαφάνεια, τη θεσμική σοβαρότητα, τη διεκδίκηση και την ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΥΠΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ