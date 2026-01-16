Σήμερα το τελευταίο «αντίο» για τον 16χρονο Γιάννη στη Σητεία – Απολογείται ο 16χρονος οδηγός του μοιραίου τροχαίου

Η τοπική κοινωνία της Σητείας καλείται να αποχαιρετήσει ένα παιδί γεμάτο όνειρα, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα – Στα Δικαστήρια ο 16χρονος οδηγός

Η Σητεία και ολόκληρη η Κρήτη έχουν βυθιστεί σε βαρύ πένθος, θρηνώντας τον άδικο και πρόωρο χαμό του 16χρονου Γιάννη. Η τοπική κοινωνία, σοκαρισμένη από το τραγικό παιχνίδι της μοίρας, καλείται σήμερα να αποχαιρετήσει ένα παιδί γεμάτο όνειρα, που έχασε τη ζωή του στα συντρίμμια του αυτοκινήτου του πατέρα του, το βράδυ της Τρίτης (14/1), στην περιοχή της Ερημούπολης.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Παρασκευή, στις 2 μ.μ., στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Σητείας. Συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές και πλήθος κόσμου θα βρεθούν στον ναό για να πουν το στερνό «αντίο» στον Γιάννη, συμπαραστεκόμενοι στους γονείς του, που καλούνται να διαχειριστούν την ανείπωτη απώλεια του μοναχογιού τους.

Την ίδια ώρα, ενώ η πόλη ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το άτυχο παιδί, ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγείται σήμερα και ο 16χρονος που φέρεται να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο στην Ερημούπολη Σητείας.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της επικίνδυνης οδήγησης και της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε βαθμό κακουργήματος και, μετά την προθεσμία που έλαβε, απολογείται σήμερα, Παρασκευή. Παράλληλα, για το αδίκημα της παραμέλησης ανηλίκου παραπέμπονται και οι γονείς του, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Το νήμα της ζωής του 16χρονου κόπηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ της Τρίτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο Γιάννης είχε βγει βόλτα με τέσσερις φίλους του, έχοντας πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του πατέρα του, χωρίς εκείνος να το γνωρίζει. Η παρέα των πέντε ανηλίκων επέστρεφε από το Παλαίκαστρο, όταν, από λάθος, βρέθηκε σε ερημικό σημείο στην περιοχή της Ερημούπολης.

Στο τιμόνι του μοιραίου οχήματος βρισκόταν ένας 16χρονος φίλος του θύματος, ο οποίος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Σε ανοιχτή στροφή και ενώ το αυτοκίνητο είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, ο ανήλικος οδηγός έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να ακολουθήσει μια σφοδρή ακολουθία ανατροπών — περίπου οκτώ, σύμφωνα με μαρτυρίες — μετατρέποντας μια απλή βόλτα σε ανείπωτη τραγωδία.

«Είχαμε ξεκινήσει μια βόλτα για το Βάι. Στη διαδρομή τρακάραμε. Δε θυμάμαι πώς έγινε καν. Είχα χάσει τις αισθήσεις μου», είπε μιλώντας στην τηλεόραση του Alpha ο 15χρονος τραυματίας, ο οποίος καθόταν στο πίσω κάθισμα, στη μέση, έχοντας τον άτυχο Γιάννη στα αριστερά του, και ο οποίος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) όντας ο πιο σοβαρά τραυματισμένος.

Ο 15χρονος εκτινάχθηκε από το παράθυρο και προσέκρουσε σε βράχο, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο. Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν και οι υπόλοιποι τρεις επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

«Έτρεχα στην ευθεία…»

Ο 16χρονος οδηγός, ο οποίος υπέστη σοκ μόλις συνειδητοποίησε την κατάληξη του φίλου του, συνελήφθη και βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου και επικίνδυνη οδήγηση άνευ αδείας. Το αλκοτέστ στο οποίο υπεβλήθη ήταν αρνητικό, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Συγκλονίζει η φερόμενη κατάθεσή του στους αστυνομικούς, όπου φέρεται να παραδέχτηκε ότι οδηγούσε επικίνδυνα. «Έτρεχα στην ευθεία από Βάι προς Ερημούπολη. Σε μία ανοικτή στροφή έχασα τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να αρχίσει να κάνει τούμπες», φέρεται να υποστήριξε.

Οδύνη στη σχολική κοινότητα

Ο χαμός του Γιάννη, μαθητή της Α’ τάξης του ΕΠΑ.Λ. Σητείας, έχει προκαλέσει ανείπωτη θλίψη στο σχολείο του. Σε ανακοίνωσή της, η διεύθυνση του ΕΠΑ.Λ. αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές των συμμαθητών, των εκπαιδευτικών και όλων όσοι τον γνώρισαν. Γιάννη μας, θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη».

Παρόμοια συλλυπητήρια εξέφρασε και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου.

Την ίδια ώρα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί από σπαρακτικά μηνύματα φίλων του: «Καλό ταξίδι μικρέ. Όσο ψηλά και αν πας… να μας χαμογελάς, να μη σταματάς να τραγουδάς», γράφουν στη σελίδα τους στο Sitia Gate13 – Panathinaikos στο Facebook οι φίλοι του. https://www.neakriti.gr/