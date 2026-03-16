Σκάφος της Frontex στο οποίο επέβαινε η Εσθονή πρέσβης βούλιαξε στο Καστελλόριζο, πέντε οι τραυματίες

Από: ΠΚ team

Στο σημείο μεταβαίνει ομάδα του ΕΚΑΒ με ελικόπτερο Super Puma.

Σοβαρό περιστατικό με σκάφος της Frontex συνέβη τη Δευτέρα έξω από το λιμάνι της Μεγίστης στο Καστελλόριζο το οποίο προσέκρουσε σε ξέρα και βυθίστηκε. Μάλιστα στο σκάφος επέβαινε και η Εσθονή πρέσβης.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ελιγμού. Το σκάφος προσέκρουσε σε βράχια, ανετράπη και οι επιβαίνοντες έπεσαν στη θάλασσα. Ακολούθως, ξέσπασε φωτιά όταν διέρρευσε βενζίνη από τη μηχανή.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν πέντε άτομα, εκ των οποίων το ένα σοβαρά και τα τέσσερα ελαφρότερα.

Στο σημείο μεταβαίνει ομάδα του ΕΚΑΒ με ελικόπτερο Super Puma που είναι σε αποστολή διάσωσης 4 ατόμων που επέβαιναν σε σκάφος.

Οι συνθήκες του περιστατικού και τα ακριβή αίτια της πρόσκρουσης διερευνώνται.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού έχει ως εξής:

Ανατροπή και βύθιση σκάφους της δύναμης frontex στη θαλάσσια περιοχή της Μεγίστης. Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 5 άτομα (4 εσθονοί, εκ των οποίων η πρέσβειρα της εσθονίας και 1 στέλεχος Λ.Σ. – ΕΛΛ.ΑΚΤ- σύνδεσμος frontex). οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλσ και i/φ καταμαράν και μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Καστελορίζου. 4 τραυματίες εκ των επιβαινόντων μεταφέρονται με ε/π super puma της Π.Α. στο νοσοκομείο ρόδου.

http://protothema.gr

Η Ελλάδα τιμώμενη χώρα στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας
