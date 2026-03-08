SKY express : Ακύρωση πτήσεων προς και από το Τελ Αβίβ (TLV) έως και το Σάββατο 14 Μαρτίου.

Η SKY express ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω αναστολής της λειτουργίας του εναέριου χώρου του Ισραήλ, οι προγραμματισμένες πτήσεις της από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH) προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV), καθώς και οι πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV) προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH), ακυρώνονται έως και τo Σάββατο 14 Μαρτίου.
Για τη διευκόλυνσή σας, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω διαθέσιμες εναλλακτικές:
1. Δωρεάν αλλαγή του εισιτηρίου σας σε μελλοντική πτήση του ίδιου δρομολογίου με ημερομηνία αναχώρησης ως 31/12/2026, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com.
2. Ακύρωση της κράτησής σας και έκδοση credit voucher, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισιτηρίου σας, με διάρκεια ισχύος 12 μηνών, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com.
3. Ακύρωση της κράτησής σας και επιστροφή χρημάτων, κατόπιν επικοινωνίας στο flightchange@skyexpress.gr.
Επιπλέον, για τους επιβάτες που έχουν κράτηση από/προς Τελ Αβίβ για πτήσεις έως και 20/03/2026, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να προβούν, κατόπιν επικοινωνίας στο flightchange@skyexpress.gr, σε:
• Δωρεάν αλλαγή του εισιτηρίου σε μελλοντική πτήση του ίδιου δρομολογίου με ημερομηνία αναχώρησης ως 31/3/2026
• Ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισιτηρίου σας, με διάρκεια ισχύος 12 μηνών
Στόχος μας παραμένει η καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών μας.
Η ομάδα της SKY express
Important Notice: Flight cancellations to/from Ben Gurion International Airport (TLV) due to airspace closure until Saturday 14 March.
We would like to inform you that, due the suspension of operations within Israel’s airspace, our scheduled flights from Athens International Airport (ATH) to Ben Gurion International Airport (TLV), as well as flights from Ben Gurion International Airport (TLV) to Athens International Airport (ATH), are cancelled up to and including Saturday, 14 March.
For your convenience, you may choose one of the following available options:
1. Free change of your ticket to a future flight on the same route with a departure date until 31/12/2026, via the “MANAGE MY BOOKING” option at skyexpress.com.
2. Cancellation of your booking and issuance of a credit voucher, corresponding to the value of your ticket, valid for 12 months, via the “MANAGE MY BOOKING” option at skyexpress.com.
3. Cancellation of your booking and refund, by contacting flightchange@skyexpress.gr.
Additionally, if you have a reservation from/to Tel Aviv for flights up to 20/03/2026, if you wish, you can proceed, after contacting flightchange@skyexpress.gr, with:
• Free change of your ticket to a future flight of the same route with a departure date until 31/3/2026
• Cancellation of your reservation and issuance of a credit voucher, corresponding to the value of your ticket, valid for 12 months
Our priority remains to provide you with the best service.
The SKY express Team