Αναζήτηση
ΔΙΕΘΝΗ - ΚΟΣΜΟΣΕΓΚΛΗΜΑΕΥΡΩΠΗ

Σοκ στο Αμβούργο: Άνδρας άρπαξε γυναίκα και έπεσε μαζί της στις ράγες του μετρό

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Νεκροί και οι δύο.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Αμβούργο της Γερμανίας, όταν ένας άνδρας άρπαξε και έριξε μια γυναίκα στις ράγες του μετρό, στη στάση Wandsbek-Markt, σε ένα περιστατικό που εξετάζεται ως πιθανή ανθρωποκτονία και έχει συγκλονίσει την πόλη.

«Υπάρχει υπόνοια ανθρωποκτονίας», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, σύμφωνα με τη BILD. «Και τα δύο άτομα βρίσκονταν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο στην πλατφόρμα της στάσης Wandsbek-Markt γύρω στις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης», σημείωσε.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι «ένας άνδρας, πιθανώς σε κατάσταση μέθης, περπατούσε κατά μήκος της πλατφόρμας και στη συνέχεια άρπαξε ξαφνικά μια γυναίκα και την έσυρε στις ράγες. Φαίνεται ότι ήταν τυχαίο θύμα».

Οι μάρτυρες «αναγκάστηκαν να παρακολουθήσουν το δυστύχημα και έλαβαν ψυχολογική υποστήριξη επί τόπου», ανέφεραν οι αρχές.

Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε ακόμα τη συγκεκριμένη αλληλουχία των γεγονότων, ενώ «η ταυτοποίηση των νεκρών παραμένει σε εκκρεμότητα».

Σύμφωνα με τη BILD, το τρένο «δεν μπόρεσε να φρενάρει εγκαίρως».

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η αστυνομία δεν δημοσιοποίησε επιπλέον πληροφορίες για την υπόθεση, ενώ τα δύο θύματα μεταφέρθηκαν μέσα σε ξύλινα φέρετρα.

Λόγω του συμβάντος, η κυκλοφορία της γραμμής U1 του μετρό παρέμεινε κλειστή για ώρες μεταξύ των σταθμών Wartenau και Wandsbek-Gartenstadt.

 

http://Enikos.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Σημαντική διεθνής θέση για τη Ντόρα Μπακογιάννη...

0
Σημαντική θεσμική θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναλαμβάνει η Ντόρα...

Τριμερής: Πρόταση για παραχώρηση του Ντονμπάς για...

0
Επενδύσεις 800 δισ. δολ. στην Ουκρανία για το Ντονμπάς...

Σημαντική διεθνής θέση για τη Ντόρα Μπακογιάννη...

0
Σημαντική θεσμική θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναλαμβάνει η Ντόρα...

Τριμερής: Πρόταση για παραχώρηση του Ντονμπάς για...

0
Επενδύσεις 800 δισ. δολ. στην Ουκρανία για το Ντονμπάς...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σημαντική διεθνής θέση για τη Ντόρα Μπακογιάννη στο Συμβούλιο της Ευρώπης!
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Έρχονται 224 προσλήψεις στο Υπουργείο Πολιτισμού – Πόσες αφορούν την Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Θέσεις σε μουσεία και Εφορείες Αρχαιοτήτων σε όλη τη...

Ανησυχητικά στοιχεία για την αυτοκτονικότητα παιδιών – Νέα συνεργασία Υπουργείου Υγείας με «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ΠΚ team ΠΚ team -
Το 2025 ο οργανισμός διαχειρίστηκε 764 περιστατικά αυτοκτονικότητας και...

Κομβική μέρα για την Κρήτη η σύμβαση υλοποίησης του ΒΟΑΚ από τα Χανιά στο Ηράκλειο

ΠΚ team ΠΚ team -
Υπεγράφη στα Χανιά η σύμβαση για το τμήμα Χανιά...

Πώς θα «φακελωθούν» όλα τα χρέη κάθε νοικοκυριού

ΠΚ team ΠΚ team -
Έγινε το πρώτο βήμα με το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST