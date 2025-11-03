ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Σοκ στο Ηράκλειο: Ξυλοδαρμός γυναίκας στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο, όταν γυναίκα δέχτηκε επίθεση από άνδρα.

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων, στο ύψος του Βαμβουκάκη στο Ηράκλειο, όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας επιτέθηκε και ξυλοκόπησε γυναίκα σε δημόσιο χώρο.

Στο σημείο σπεύδουν αστυνομικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ τη στιγμή της επίθεσης.

