Υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης στο κέντρο υγείας Μοιρών μετά το αιματηρά γεγονότα στα Βορίζια

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην περιοχή της Μεσαράς, η 7η ΥΠΕ Κρήτης τους κατοίκους ότι δημιουργείται Υπηρεσία Ψυχολογικής Υποστήριξης για ενήλικες και παιδιά από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων με Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Ηρακλείου, στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, με σκοπό την παροχή ψυχοκοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης σε όσους το επιθυμούν.

Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη από αύριο, Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, και θα λειτουργεί καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 16:00, στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Για πληροφορίες και προγραμματισμό ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 28923 40100.

Για επείγουσες ανάγκες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, στο τηλέφωνο 6946 638 402.

Η υποστήριξη της ψυχικής υγείας των κατοίκων της περιοχής αποτελεί προτεραιότητα για τη Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, το Περιφερειακό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας αυτής και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Μοιρών, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της κοινότητας για κάθε αναγκαία βοήθεια.

ΠΗΓΗ: goodnet.gr

