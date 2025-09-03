Στ. Αρναουτάκης στον Αβδελλά: «Ιστορική δικαίωση η ανακήρυξη σε μαρτυρικό χωριό. Δημιουργούμε μουσείο για τη θυσία»

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στον Αβδελλά Μυλοποτάμου η πρώτη επετειακή εκδήλωση για τη θυσία του Γουρνόλακου το 1943, μετά την πρόσφατη ανακήρυξη του χωριού σε μαρτυρικό από την πολιτεία. Η εκδήλωση τίμησε τη μνήμη των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας και αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή για την περιοχή.

Παρών στην εκδήλωση ήταν ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος τιμήθηκε από την Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, Μαρία Λαμπρινού, για την καθοριστική συμβολή του στην αναγνώριση του Αβδελλά. Στην ομιλία του, ο Σταύρος Αρναουτάκης χαρακτήρισε την ανακήρυξη ως μια «ιστορική δικαίωση» και μια «στιγμή με βαθιά ηθική διάσταση που αποκαθιστά την ιστορική μνήμη».

Ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε για τη διατήρηση της ιστορικής κληρονομιάς, ανακοινώνοντας την πρόθεση της Περιφέρειας να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία μουσείου στον Αβδελλά. «Θα κρατάμε πάντα αναμμένη τη δάδα της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι ομιλητές της εκδήλωσης αναφέρθηκαν στα τραγικά γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1943 και τη θυσία του Γουρνόλακκου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης της μνήμης για τις νεότερες γενιές, ενώ στο μουσικό μέρος ακούστηκαν ριζίτικα και κρητικά τραγούδια που γράφτηκαν ειδικά για την θυσία των ηρώων του Αβδελλά.

Κατά την επιμνημόσυνη δέηση και το προσκλητήριο νεκρών, εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης στεφάνι κατέθεσαν η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαίρη Λιονή, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Μιχάλης Βάμβουκας και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ρεθύμνης Μιχάλης Σαρρής. Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Οικονομικών Μανόλης Καμπουράκης.