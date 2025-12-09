Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών – Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση – Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες στην Κρήτη – Πληθαίνουν και ισχυροποιούνται τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Ούτε το μαστίγιο, ούτε το καρότο δουλεύει για την κυβέρνηση που έχει να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων από το 2016, όπως λένε οι συμμετέχοντες στα μπλόκα που επεκτείνονται και ισχυροποιούνται πανελλαδικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκρυψε ότι επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό

Η κυβέρνηση επιχείρησε να αντιμετωπίσει με σκληρή καταστολή τις κινητοποιήσεις των αγροτών στην Κρήτη, οι οποίοι δεν υποχώρησαν, με αποτέλεσμα να σημειωθούν συγκρούσεις τόσο στο Ηράκλειο όσο και στα Χανιά.

Στη συνέχεια, το Μέγαρο Μαξίμου διέρρευσε στα ΜΜΕ πληροφορίες και φωτογραφίες από όσα συνέβησαν κοντά, γύρω και μέσα στα αεροδρόμια των δύο πόλεων.

Αγρότες αναμένεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση», ενώ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί αρκετά άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία και φέρεται ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία-οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης, παρακώλυση συγκοινωνιών κ.ά.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε εκ νέου διάσπαση των αγροτών, ζητώντας διάλογο με τους δρόμους ανοιχτούς και όχι κλειστούς, χωρίς να κρύβει ότι επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό.

«Πρέπει όλοι να αναλογιστούν ότι μερικές φορές οι πιο ακραίες κινητοποιήσεις ενδεχομένως να στρέψουν μεγάλα στρώματα της κοινωνίας απέναντι στους αγρότες που μπορεί να έχουν δικαιολογημένα αιτήματα.

Το λέω αυτό γιατί η πόρτα και η δικιά μου αλλά και του υπουργείου και του αντιπροέδρου που έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα είναι πάντα ανοιχτή, θα ήταν καλό αυτός ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς και όχι με τους δρόμους κλειστούς γιατί εμείς είμαστε ανοιχτοί σε ένα καλόπιστο διάλογο», είπε, αναφερόμενος στα μπλόκα στο συνέδριο «Υγεία πάνω από όλα».

Νέες κινητοποιήσεις σε Ηράκλειο και Χανιά, τι θα γίνει με τις πτήσεις

Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου είναι κλειστό λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Κρήτης, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης στο ΚΡΗΤΗ TV οι πρωινές πτήσεις της Τρίτης δεν θα πραγματοποιηθούν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου αφού από τις 23:00 η ώρα της Δευτέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι κινητοποιήσεις.

Ο ίδιος κατήγγειλε ότι τουλάχιστον δέκα αγρότες και κτηνοτρόφοι τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες που έριξαν οι αστυνομικές δυνάμεις, εκτός από τη «βροχή» χημικών που δέχτηκαν.

«Δεχτήκαμε επίθεση. Πώς μπορούσαμε να μείνουμε άπραγοι;», αναρωτήθηκε.

«Θέλουν να θυσιάσουν τον πρωτογενή κλάδο. Δεν θα το επιτρέψουμε. Ήδη βλέπουμε τα παιδιά μας και δεν μπορούμε να τους προσφέρουμε τα απαραίτητα», σημείωσε.

«Να τα χέρια μας… Να μας κλείσει όλους φυλακή ο κ. Χρυσοχοΐδης», είπε χαρακτηριστικά.

Το βράδυ της Δευτέρας τρακτέρ μπήκαν στον χώρο του αεροδρομίου.

Στα Χανιά οι πτήσεις διεξάγονται κανονικά, ωστόσο σε εσωτερικούς χώρους του αεροδρομίου Χανίων διανυκτερεύουν κτηνοτρόφοι και αγρότες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις της Δευτέρας.

Σε ό,τι αφορά στις πτήσεις της Τρίτης 9/12, τουλάχιστον οι δύο πρωινές από και προς την Αθήνα δεν αναμένεται να έχουν πρόβλημα με βάση τις δηλώσεις του προέδρου του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Χανίων, Γιάννη Βερυκάκη που έγιναν το βράδυ της Δευτέρας, όπως αναφέρει το flashnews.gr.

Ο κ. Βερυκάκης δήλωσε ότι ζητούν από τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων να συγκαλέσει μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, σύσκεψη με την παρουσία των βουλευτών Χανίων της ΝΔ με στόχο να αποσπάσουν δεσμεύσεις για τα αιτήματά τους.

Σε διαφορετική περίπτωση είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε ολοκληρωτικό αποκλεισμό του αεροδρομίου, αλλά και σε κινητοποίηση στο λιμάνι της Σούδας το βράδυ πριν τον απόπλου του πλοίου για Πειραιά.

Πανελλαδική κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Την ίδια ώρα, τα μπλόκα απλώνονται σε όλη την Ελλάδα, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να μην υποχωρούν.

Σύμφωνα με το MEGA, 55 μπλόκα έχουν στηθεί από τον Έβρο έως την Κρήτη.

Το μπλόκο της Νίκαιας, η «ατμομηχανή» των θεσσαλικών μπλόκων, έκλεισε για σήμερα πρώτη φορά και τις παρακαμπτήριους οδούς.

Οι αγρότες από τα θεσσαλικά μπλόκα θα πάρουν μέρος στον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου την Τετάρτη το πρωί στις 10:00.

Οι αγρότες των Τρικάλων εξετάζουν το ενδεχόμενο να κλείσουν κόμβους του Ε65, αλλά και να πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε γραφεία βουλευτών της ΝΔ του νομού τους.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται και στα τελωνεία.

Στο τελωνείο των Κήπων οι αγρότες επιτρέπουν τη διέλευση μόνο των επιβατικών οχημάτων, ενώ στα τελωνεία Νίκης, Εξοχής, Προμαχώνα και Ευζώνων οι παραγωγοί πραγματοποιούν δίωρους αποκλεισμούς.

Η Μακεδονία στο «πόδι»

Στα Πράσινα Φανάρια, οι αγρότες έχουν αποσύρει τα τρακτέρ από τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και ζητούν να απομακρυνθούν και οι κλούβες των ΜΑΤ για να ανοίξει ο δρόμος.

Από το πρωί οι αγρότες στέκονται δίπλα στους τροχονόμους και ζητούν από τους οδηγούς να κατευθύνονται ευθεία.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες εξετάζουν να αποκλείσουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ έχει προταθεί μέχρι και η κάθοδος με τρακτέρ στην Αθήνα, σύμφωνα με το MEGA.

Σκληραίνουν τη στάση τους και οι αγρότες του Λαγκαδά. Έκλεισαν την Εγνατία Οδό και διέκοψαν την κυκλοφορία για τουλάχιστον μια ώρα και στα δύο ρεύματα.

Στη μάχη και οι αγρότες από την Πελοπόννησο

Σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, προχώρησαν απόψε αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Αχαΐας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, μέσω των κόμβων ΒΙ.ΠΕ Πάτρας και Βάρδας.

Στο μεταξύ, αποκλεισμένο εξακολουθεί να παραμένει από αγρότες και κτηνοτρόφους τμήμα της μεγάλης περιμετρικής οδού της Πάτρας, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων να εκτρέπεται μέσω των κόμβων Κ1-Λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Έκλεισε το λιμάνι της Μυτιλήνης

Χωρίς επιβάτες και οχήματα αναχώρησε σήμερα το απόγευμα από το λιμάνι της Μυτιλήνης, το πλοίο «Διαγόρας» της γραμμής Μυτιλήνη – Χίος – Πειραιάς, καθώς αγρότες με αγροτικά αυτοκίνητα και τρακτέρ είχαν αποκλείσει και τις τρεις εισόδους του λιμανιού της πόλης.

Σύμφωνα με στοιχεία της ακτοπλοϊκής εταιρείας, εκτός πλοίου έμειναν 160 επιβάτες, 25 φορτηγά και 46 επιβατικά οχήματα.

Κινητοποίηση συμπαράστασης στους αγρότες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Εργατικές ομοσπονδίες και σωματεία οργάνωσαν κινητοποίηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα και στο υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης στη Θεσσαλονίκη για συμπαράσταση στους αγρότες.