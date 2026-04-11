Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Στα Χανιά παρακολούθησε την Περιφορά του Επιταφίου ο πρωθυπουργός

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με την οικογένειά του βρίσκεται στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, παρακολούθησε την Ακολουθία και Περιφορά του Επιταφίου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Χανιά.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη δημοσίευσε δύο φωτογραφίες από την Ιερά Μονή στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στην Κρήτη ήδη από τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου.

Πρόκειται για την πρώτη φορά από το 2022 που ο πρωθυπουργός γιορτάζει την Ανάσταση στα Χανιά, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν συνήθιζε να μεταβαίνει στην Τήνο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του στην περιφορά του Επιταφίου.
Έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη και τα παιδιά τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει μια σύντομη ανάπαυλα, προκειμένου να αποφορτιστεί από την πίεση των τρεχουσών πολιτικών εξελίξεων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ρεθύμνης:Ευχαριστήριο για προσφορά στέγης σε αστέγους

0
Η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και η...

Ηράκλειο: Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης η περιφορά...

0
Πλήθος πιστών και επισκεπτών ακολούθησαν την περιφορά στο Ιερό...
Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST