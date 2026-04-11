Στα Χανιά παρακολούθησε την Περιφορά του Επιταφίου ο πρωθυπουργός

Με την οικογένειά του βρίσκεται στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, παρακολούθησε την Ακολουθία και Περιφορά του Επιταφίου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Χανιά.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη δημοσίευσε δύο φωτογραφίες από την Ιερά Μονή στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στην Κρήτη ήδη από τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου.

Πρόκειται για την πρώτη φορά από το 2022 που ο πρωθυπουργός γιορτάζει την Ανάσταση στα Χανιά, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν συνήθιζε να μεταβαίνει στην Τήνο.

Έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη και τα παιδιά τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει μια σύντομη ανάπαυλα, προκειμένου να αποφορτιστεί από την πίεση των τρεχουσών πολιτικών εξελίξεων.